– Vi har diskutert med barna våre hva de skal gjøre hvis de hører skudd, og det er ikke noe særlig hyggelig. Det burde ikke være nødvendig å diskutere et sånt tema med en femåring, sier Johan Hake.

Aftenposten møter dem et knapt døgn etter skyteepisoden i Ravnåsveien på Holmlia torsdag kveld, der en mann i 20-årene ble skutt og såret, tenkte han at noe måtte gjøres.

Sammen med en til skal Hake og Westad arrangere en antivold-markering på Holmlia fredag 16. februar klokken 18. De har lagt ut arrangementet på Facebook. Torsdag kveld hadde 140 meldt seg på, mens ytterligere 421 sier de er interessert.

– Vi synes Holmlia er et godt og trygt sted å bo, men når det skjer skyting rett utenfor stuedørene våre, så opplever vi at det rykker til i den tryggheten. Det er ikke noe gøy, sier Hake.

– Politikerne må gi ungdom et skikkelig fritidstilbud

Aftenposten møter ham og Audun Westad, som også er en av arrangørene, ved stedet der skuddene ble avfyrt.

De to mener det er lagt altfor lite penger på bordet til det såkalte områdeløftet på Holmlia.

– Nå trenger Holmlia et skikkelig løft. Det er feil at det bare er å sette inn mer politi, og så løser alt seg. Politi er veldig viktig, men det trengs enn bredere innsats. Politikerne må tenke på lengre sikt og begynne med å gi barn og unge et skikkelig fritidstilbud, som fritidsklubber, sier Westad.

– All forskning viser jo at fritidstilbud og organisert aktivitet for barn og ungdom er viktig for å unngå at ungdom faller utenfor og tiltrekkes gjengmiljøer, sier Westad.

– Det handler om et etterslep på tiår. Nå får vi regningen tilbake ganger ti, sier Hake.

Raymond Johansen: – Tar bekymringene på alvor

Tirsdag stiller byrådsleder Raymond Johansen og politisjefen for Oslo Øst til folkemøte på Holmlia for å drøfte situasjonen.

– Vi tar bekymringene fra innbyggerne våre på Holmlia på største alvor. Jeg forventer at politiet i Oslo får alle de ressursene som trengs til deres essensielle arbeid for trygge nærmiljø i Oslo, skriver Johansen i en epost til NTB.

Regjeringen har bevilget 30 millioner i 2018 til politiet i Oslo til forebyggende arbeidet mot kriminalitet. Til tross for at pengene ennå ikke er på plass, setter politiet inn ekstra ressurser etter skytingen på Holmlia.

– Nå later vi som om pengene har kommet og iverksetter en styrking av det forebyggende arbeidet. Det er besluttet i dag. Vi kommer til å være mye mer synlig på Holmlia i tiden fremover, sier John Roger Lund, leder for enhet øst i oslopolitiet til NRK.

Dan P. Neegaard

Skyting og knivstikking

Det har de siste månedene vært flere voldshendelser på Holmlia. Så sent som 21. januar ble to menn i 20-årene knivstukket i nettopp Ravnåsveien.

I begynnelsen av oktober ble en 21 år gammel mann skutt i hodet på Holmlia. Mannen ble kritisk skadet. Tilstanden bedret seg noe, men han har fått varige skader.

I alt syv personer er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk i den saken. Seks av dem sitter i varetekt.

Det er ikke kjent om politiet knytter onsdagens skyting til noen av disse hendelsene.

I juni ble en 16 år gammel gutt som var elev ved Holmlia skole slått bevisstløs og innlagt på barneintensivavdelingen på Rikshospitalet. Gutten døde halvannen måned senere. En 18 år gammel gutt ble siktet for dødelig vold.

Hans O. Torgersen

– Synd at hele nabolaget får et negativt stempel

På Holmlia senter har Carina Sandberg nettopp handlet og er på vei hjem til sønnen sin, som skal i bursdag.

– Jeg tenker at skyteepisoden på torsdag var et oppgjør mellom kriminelle, de er ikke ute etter andre. Det er likevel ubehagelig at det skjedde på et tidspunkt da det fortsatt er mange barn og unge ute.

– Samtidig finnes kriminelle overalt, og jeg synes det generelt er veldig trygt her. Det er bilfritt, hyggelige folk og et inkluderende miljø. Det blir veldig lett at hele nabolaget får et negativt stempel, og det synes jeg er synd, sier Sandberg.

Dan P. Neegaard

– Vi må holde sammen

Javed Iqbal synes Holmlia er et fint sted å bo og er glad for at innbyggere skal arrangere en markering mot vold.

– På torsdag hørte vi skyting, og sønnen min ble redd. Det er ikke noe gøy. Det er skremmende at noe sånt kan skje på et tidspunkt da sønnen min ofte er ute. Vi må alle holde sammen, sier Iqbal.

Det er uholdbart at beboerne på Holmlia har opplevd skyting i sitt nabolag flere ganger i løpet av de siste to-tre siste månedene, mener SV og fungerende partileder Kari Elisabeth Kaski.

– Vi må erkjenne at dette er et akutt problem og noe politikerne må jobbe sammen om for å løse, sier hun, og etterlyser ressurser til tiltak i revidert budsjett til våren, sier hun til NTB.