Frykter at drapet i Vadsø vil gå utover lokalmiljøet

– Man merker at det er roligere her enn vanlig, sier Iris Lillevik.

Hun driver en frisørsalong noen hundre meter fra Coop-butikken der 18 år gamle Håvard Pedersen ble knivstukket og drept lørdag kveld.

I de solfylte gatene rundt henne er det stort sett folketomt tirsdag formiddag. Inger Hirsti, som eier butikken ved siden av, forteller at det som har skjedd er forferdelig.

– I så mange år har vi bare hatt gode erfaringer med innflyttere og at vi er mange med ulik bakgrunn som bor sammen. Da er det dumt om en enkelthendelse skal ødelegge for det, sier Hirsti.

Nå håper de begge at innbyggerne i Vadsø snakker sammen og tar vare på hverandre.

– Jeg tror noen kan bli litt mer skeptiske og reservert en stund. Men jeg håper og tror ikke det vil vare, sier Lillevik.

Politiet fikk to henvendelser om drapssiktet 17-åring: Motivet for drapet er fortsatt ukjent.

– Utfordrende

Vadsø kommune har lang tradisjon for å bosette flyktninger. Flere ganger har kommunen vært den i Norge som bosetter flest, målt etter folketall.

Farid Shariati er leder for Miljøpartiet de Grønne i Vadsø og har i flere år jobbet med integreringsarbeid i kommunen. Han forteller at mange av flyktningene og asylsøkerne i byen er opptatt av å markere at de tar avstand fra hendelsen.

– De er frustrerte og lei seg. Jeg merker at flere har et større behov for å ta synlig avstand fra den siktede, enn det naboen min, som ikke er innvandrer, har, sier han.

Han frykter at enslige mindreårige asylsøkere vil oppleve økt stigma som følge av oppmerksomheten rundt den siktede 17-åringen.

– Dette er en enkelthendelse. Da er det synd at det legges så mye vekt på at den siktede er asylsøker. Jeg synes det er respektløst overfor offeret og de pårørende. Dette er en stor tragedie for hele lokalsamfunnet, sier Shariati.

Ordfører: – Gruppen skal ikke lide

Fungerende ordfører Otto Strand forteller om et lokalsamfunn preget av sorg og fortvilelse. Også han er bekymret for at drapet skal føre til en holdningsendring blant innbyggerne.

– Nå er det viktig å minne om at gruppen av asylsøkere som bor her, ikke skal lide for at en enkeltperson som tilhører den gruppen har begått en voldshandling, sier han.

Kommunen har fått kritikk fra en kollega av avdøde Håvard Pedersen. Overfor VG hevded kollegaen at han varslet kommunen om den siktede 17-åringens oppførsel flere uker før drapet. Strand sier at han ikke kan gå ut med helseopplysninger om enkeltpersoner.

– Jeg går ikke inn og kommentere hva kommunen eventuelt har gjort, men vil påpeke at vedkommende som har kommet med kritikken, ikke vet det. På generelt grunnlag kan jeg si at når kommunen får bekymringsmeldinger, så følger vi dem opp, enten med egne folk eller ved at vi henviser videre, sier Strand.

Politiet: – Mangler motiv

Den siktede 17-åringen godkjente tirsdag forklaringen han ga mandag. Etterforskningsleder Steffen Andreassen i Finnmark politidistrikt beskriver siktede som samarbeidsvillig. 17-åringen nekter fortsatt straffskyld.

– Selve drapshendelsen er politiet sikre på. Vi har gode spor som sikrer oss et totalbilde, som gjør at vi føler oss trygge på at vi har rett mann i varetekt. Den mest sentrale delen av etterforskningen videre blir å finne et motiv, sier Andreassen.

Han vil ikke gå i detalj rundt hendelsesforløpet før drapet.

Politiet har gjort i overkant av 30 avhør i saken. De neste dagene vil etterforskerne konsentrere seg om flere avhør av vitner og gjennomgang av beslagene, blant annet digitale lagringsmedier. Det vil bli oppnevnt en sakkyndig som skal gjøre en vurdering av siktedes psykiske helsetilstand.

– Det vil bli gjort en gang i løpet av de to varetektsukene, sier etterforskningslederen.

17-åringen og Håvard Pedersen gikk på samme skole skoleåret 2017/2018, men på ulike trinn. Pedersen gikk på avgangstrinnet og var russ i år.

– De var begge elever på Vadsø videregående skole. Vi vet ikke om de hadde noen relasjon, sier etterforskningslederen.