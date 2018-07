Mann livstruende skadet i badeulykke i Oslo

Ifølge politiet i Oslo skal han ha slått hodet da han hoppet i vannet for å bade. Hva han har slått hodet i, er ukjent.

Politiet ble varslet om ulykken av brannvesenet klokken 2.33.

– Vitner på stedet har opplyst at to personer skulle bade og at en av dem blir alvorlig skadet. Det er tilfeldigvis en lege på stedet som hopper i vannet og får dratt han opp. Han begynner deretter hjerte- og lungeredning med politiet på stedet, sier operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.

Kort tid senere ble mannen sendt til sykehus med ambulanse. Det dreier seg ifølge Ullevål sykehus om livstruende skader.