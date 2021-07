Kan det bli nødvendig med en tredje vaksinedose? Derfor er helsemyndighetene i tvil.

I Norge har de fleste voksne bare én dose av vaksinen. Spørsmålet som nå diskuteres er om det kan bli behov for tre. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Pfizer sier at en tredje vaksinedose kan være nødvendig. Legemiddelverket i Norge utelukker ikke at det kan bli aktuelt etter hvert.

Tidligere denne uken sa vaksineprodusentene Pfizer og Biontech at de vil se på muligheten for å tilby en tredje vaksinedose. De vil også produsere en egen vaksine for delta-varianten av koronaviruset.

Årsaken er at de mener at man er mindre beskyttet mot viruset seks måneder etter at man ble vaksinert.

Selskapene peker blant annet på smittesituasjonen i Israel. 56 prosent av innbyggerne i landet er nå fullvaksinert, men de siste ukene har smitten økt. Det er delta-varianten som dominerer i landet.

Fire av ti av dem som blir smittet i Israel, er fullvaksinerte. Pfizer skriver i en uttalelse at beskyttelsen mot viruset hos mange er lavere seks måneder etter at de ble vaksinert.

Ifølge foreløpige forskningsresultater fra vaksineprodusentene, utvikler man mellom fem og ti ganger mer antistoffer etter dose tre, sammenlignet med etter dose to.

Legemiddelselskapene anbefaler at dosen gis innen tolv måneder etter de to første dosene. De skal nå søke om å få vaksinen godkjent av relevante myndigheter i USA, Europa og andre regioner.

Mener tredje dose ikke er nødvendig nå

Men EUs legemiddelverk (EMA) ser foreløpig ingen grunn til at det skal gis en tredje dose med koronavaksine.

EMA mener det trengs mer data og anbefaler derfor ikke en tredje dose enda.

Det sier også overlege Preben Aavitsland i Folkehelsinstituttet (FHI):

– Fullvaksinasjon med to doser er veldig bra, også mot deltavarianten. Det er ikke noe som tilsier at vi trenger noen tredje dose i høst.

Aavitsland opplyser til Aftenposten at FHI følger nøye med på norske og internasjonale data om vaksinebeskyttelse. De vurderer fortløpende om det er tegn til at beskyttelsen svekkes over tid.

– Siden vaksinene er nye, er det ingen som vet hvor lenge beskyttelsen varer. Det kan være to, tre, ti eller tretti år. Vi får bare følge med, sier han.

Aavitsland peker samtidig på at det for noen personer med svakt immunforsvar, kan være aktuelt med en tredje dose for å få bedre beskyttelse.

FHI ser nå på dette sammen med Oslo universitetssykehus, og sier at de vil komme tilbake til dette senere.

Utelukker ikke en tredje dose

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket sier det kan hende at nordmenn etter hvert får tilbud om en tredje dose.

– Det kan bli aktuelt. Det kommer helt an på situasjonen. Hvis vaksinen vi gir nå, ikke regnes som god nok, kan det være en mulighet, sier han til Aftenposten.

Madsen sier at man har sett at vaksinene beskytter godt mot alvorlig sykdom, og understreker at det er det viktigste.

– Men så ser man at det er ulike problemer som dukker opp. Blant annet ser vi at personer som har nedsatt immunforsvar fordi de går på medisiner som reduserer immunforsvaret, ikke har full effekt av to doser. Derfor har vi nå startet en stor undersøkelse i Norge for å se om man kan gi dem den tredje dosen. Dette gjelder pasienter som for eksempel er hjerte- eller lungetransplantert, forteller Madsen.

I dag vet man ikke sikkert hvor lenge vaksinene har full effekt. Flere store vaksineselskaper, blant annet Pfizer og Biontech, er derfor i gang med å forske på dette.

– Nå er det viktig at forskningen på effekten av vaksinene gir god oversikt over hvordan de faktisk virker. Det begynner å komme dokumentasjon på det, men man er fortsatt på et tidlig stadium, sier Madsen.

I USA gjør landets smittevernetat CDC nå undersøkelser. De er foreløpig usikre på om en tredje dose er hensiktsmessig.

– Amerikanere som har blitt fullvaksinert, trenger ikke en ekstra dose på dette tidspunktet, heter det i en uttalelse.

Madsen sier det nå er viktig at man får resultater fra land som har vaksinert mange, men som likevel ser en oppblomstring av smitte.

– Er det fordi mange ikke er vaksinert, eller er det fordi vaksinene svikter? Hvis vaksinene svikter, hvor mye er det snakk om? Vil det si at folk blir smittet, men ikke blir alvorlig syke?, spør Madsen.

Svensk overlege spår tredje stikk

I Sverige kan det bli aktuelt å gi personer i risikogrupper en tredje dose allerede i høst. Det sier statsepidemiolog i Sverige Anders Tegnell.

Tegnell tror derimot ikke at resten av den svenske befolkningen vil få et tredje stikk til høsten.

– Ekspertene på området har pratet om at en immunitet på covid varer i kanskje to til tre år, så det kan bli aktuelt neste år, sier Tegnell til svenske TT.

Tegnell legger til at de kommer til å vente med dette i Sverige til de ser om det er mange som har behov for en tredje dose.

Fakta Vaksinestatus i Norge 3.027.057 personer er vaksinert med første dose av koronavaksine i Norge, viser FHIs statistikk fredag. 1.590.323 personer har fått andre dose. 56,1 prosent av befolkningen har altså fått første dose, og 29,5 prosent av befolkningen er fullvaksinerte. For befolkningen over 18 år er antallet henholdsvis 70,7 og 37,2 prosent. Foreløpig har FHI registrert at 62.809 personer fikk første dose torsdag, og 8.416 personer fikk andre dose. Vis mer

Trolig mindre testing av ny vaksine

For at en vaksine skal godkjennes av legemiddelmyndighetene, må den blant annet testes på forhånd. Det er likevel usikkert hvordan man vil teste eventuelle nye versjoner av Pfizer-vaksinen.

– Det store spørsmålet er hvilken utprøving man skal kreve av en vaksine som er blitt skrudd på. Det blir kanskje umulig å gjøre utprøvinger slik man gjorde på de vaksinene opprinnelig, sier overlege Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Han forklarer at dette er fordi det vil ta for lang tid, og fordi smittetallene mange steder nå er lave.

– I tillegg kjenner vi vaksinene veldig godt, og vi vet hvilke virkninger og bivirkninger de har. Det diskuteres derfor intenst på begge sider av Atlanterhavet nå, sier Madsen.

– Hvis vi nå får en oppblomstring av deltavarianten eller en annen variant, er det veldig viktig at man kommer i gang med å vaksinere så fort som overhodet mulig.

Dette kan gjøres på flere måter, sier Madsen:

1. De som har fått to doser, får en ekstra dose av den Pfizer- eller Moderna-vaksinen vi allerede har.

2. De som har fått to doser, får en ny vaksinetype som Pfizer har endret litt.

3. De som ikke har fått noen doser, får kun to doser av en ny vaksine som skal gi like god beskyttelse.

Madsen understreker at det er Legemiddelverket som godkjenner vaksiner, men at det er FHI som vurderer om vaksinene skal brukes i Norge.