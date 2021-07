Stavanger Frp vil gi pengepremier til flinke elever i ungdomsskolen

Stavanger Fremskrittsparti mener pengepremier vil bidra til mer motiverte elever i ungdomsskolen. – En farlig vei å gå, mener lederen i Utdanningsforbundet Rogaland.

Kristoffer Siversten (Frp), medlem av kommunalutvalget for oppvekst og utdanning, ønsker premiering i ungdomsskolen. Foto: Jan Inge Haga

(Stavanger Aftenblad): I et Si;D innlegg hos Aftenposten ble det kjent at Nydalen videregående skole i Oslo ga pengepremie til de to elevene i klassen med høyest karaktersnitt siste skoledag.

Innlegget sparket i gang en debatt om karakterpress og motivasjon på nasjonalt plan.