PST mener bevegelsesdata fra helseapp og PC-logger kan indikere at Bertheussen produserte trusselbrev

PST-etterforsker Martin Bøyum redegjorde onsdag i tingretten for tekniske beslag som skal underbygge at Laila Anita Bertheussen selv produserte trusselbrev rettet mot egen familie og politikerekteparet Tybring-Gjedde.

23. sep. 2020 16:00 Sist oppdatert nå nettopp

Men PST har ikke funnet en mystisk printer som skal ha vært i bruk eller klart å gjenskape de angivelige filene som skal være skrevet ut.

Etterforskerne har blant annet gjennomgått omfattende digitale beslag som er gjort på en PC som ble funnet hjemme hos Laila Bertheussen og informasjon fra en helseapp på hennes Iphone.

Martin Bøyum la frem flere datalogger fra Bertheussens PC som viser nøyaktige tidspunkter for når en artikkel fra Morgenbladet om teaterstykket Ways of Seeing, ble åpnet og lest. Direkte sitater fra artikkelen var blant innholdet i brevene som dukket opp via Posten senere.

Bøyum viste også frem dato og klokkeslett for når det ble søkt etter adressen til Frp-ekteparet Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde.

Dette skal ifølge PST ha klar sammenheng med at det like etterpå dukket opp trusselbrev i deres postkasse.

Det fantes også spor av installasjon og bruk av en printer av typen HP Envy 5200 på Bertheussens PC i januar 2019. Denne printeren ble imidlertid ikke funnet under PSTs husransakelse hjemme hos Bertheussen og hennes samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Mystisk printer var i bruk, aldri funnet

Bøyum la frem indisier på at Bertheussen skal ha kjøpt en printer av denne typen i en Clas Ohlson-butikk gjennom kontant betaling 24. januar 2019.

Han viste til en datalogg som viste at en printer av denne typen ble installert på Bertheussens PC 29. januar. Printeren var i bruk bare kort tid denne dagen, og har senere ikke vært koblet til datamaskinen. Et serienummer er lesbart i dataloggen, men via Clas Ohlsons systemer har det ikke vært mulig å spore dette serienummeret til et konkret kjøp av printer.

Samme dag ble den omtalte Morgenbladet-artikkelen om teaterstykket åpnet flere ganger, og det ble gjort rede for spor av datalogger som indikerte at skriveren var blitt brukt henholdsvis tre og ti sekunder etter åpningen av denne.

På spørsmål fra forsvarerne Bernt Heiberg og John Chr. Elden bekreftet PST-etterforskeren at han og hans team ikke sikkert har dokumentert hvilke nøyaktige filer som er blitt skrevet ut denne dagen.

– Vi har bare funnet spor av datalogger som viser at skriveren er brukt nøyaktig på disse tidspunktene, men vi kan ikke si noe om hva som ble skrevet ut, sa Bøyum.

PST-etterforskeren ga uttrykk for at sammenhengen mellom hendelsene er så vidt nær, at det er nærliggende å tro at Bertheussen skrev ut artikkelen for å produsere trusselbrevene.

Analyse av avfall Bertheussen kjørte bort

Under bevisfremleggelsen viste Bøyum frem en overvåkingsfilm fra 29. januar i fjor, som viser at Bertheussen plasserer en del kartongavfall og isopor i bagasjerommet på en personbil, for deretter å kjøre vekk.

Spesialetterforsker Erik Sandøy ved Oslo politidistrikt la frem detaljerte bildeanalyser av papiremballasje og isopor som er brukt til å pakke denne typen HP-printer, og sammenlignet dette med bildene av avfallet som Bertheussen kjører bort.

PSTs etterforskning viser at en rekke slike printere er solgt fra tre ulike Clas Ohlson-butikker i Bogstadveien, CC Vest og Sandvika Storsenter i perioden 24. til 29. januar 2019.

De aller fleste av disse er betalt med kort, og disse er ifølge PST blitt sjekket ut av saken. Dermed gjensto kun en printer som ble kjøpt og betalt kontant på Sandvika Storsenter klokken 20.42 den 24. januar 2019.

Klokken 20.54 samme kveld har noen betalt varer for 889 kroner på Meny på det samme senteret, med et bankkort som var utstedt på bankkontoen til Tor Mikkel Wara. Wara og hennes samboer disponerte hvert sitt kort til kontoen.

– Kan du ut fra kontoutskriften se hvem som har gjort handelen, spurte forsvarer Elden.

– Nei, det kan vi ikke, bekreftet Bøyum.

Ingen vitner eller overvåkingsvideoer

Han forklarte at PST kom på sporet av printeren først i juni i fjor, og at det da ikke lenger var mulig å få tak i bilder fra overvåkingskameraer fra butikken. Kontakt med vitner som var og handlet i butikken rundt samme tidspunkt, ga heller ikke nye spor.

Fakta Straffesaken mot Laila Anita Bertheussen (55) Laila Anita Bertheussen er samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Hun er blant annet tiltalt etter straffelovens paragraf 115. Bakgrunnen for tiltalen er flere episoder vinteren 2018/19 der blant andre daværende justisminister Wara ble truet. Også Frp-politikere Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde fikk ifølge tiltalen truende brev. Bertheussen anmeldte Black Box Teater i Oslo for å ha filmet huset deres til forestillingen Ways of Seeing. Ifølge påtalemyndigheten skal Bertheussen ha fremsatt truslene slik at de ga inntrykk av at de kom fra en eller flere personer bak teaterstykket Ways of Seeing, eventuelt fra personer som sympatiserte med innholdet i stykket. Bertheussen nekter straffskyld. Saken startet i Oslo tingrett tirsdag 8. september. Siste dag i retten er etter fremdriftsplanen 13. november. Akkurat nå ser det ut til saken blir ferdig før 13. november. Torsdag 24. september skal en seniorrådgiver fra Kripos gå igjennom beslag i boligen til Bertheussen. Deretter skal den tiltalte forklare seg om tøyremser på bilen. Vis mer

Mye tid ble brukt til å gjennomgå en detaljert logg for bevegelser fra en helseapp på mobiltelefonen til Bertheussen denne ettermiddagen.

Akkurat ved handelen på Meny er det en stopp i bevegelsen, men for tidspunktet da printeren ble kjøpt finnes det ikke en slik synlig stopp, ble det innvendt fra forsvarerne.

Elden stilte også kritiske spørsmål ved det han mente var feil metode for politietterforskning.

– Går du ikke feil vei, spurte Elden og argumenterte med at politiet hadde låst seg til bare å etterforske printeren som ble betalt med kontanter.

– Blir stadig flere løse tråder

Forsvareren sier i et intervju med Aftenposten etter at rettsdagen er over at bevisgjennomgangen har vært med på å avmystifisere den mer bombastiske versjonen han mener PST og mediene ga av de tekniske bevisene tirsdag.

– I dag har vi hatt en vitneførsel som sier det man kan se med det blotte øye. Dette knytter ikke Bertheussen til noe mer, sier Elden.

– Det vi har hørt i dag er at ting «kan være skrevet ut» eller «behøver ikke være skrevet ut», og at det ikke nødvendigvis er sammenheng med printeren eller at ting ikke er sjekket ut i det hele tatt. Her blir det stadig flere løse tråder for hver dag som går, sier han.