Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal tiltalt for grovt bedrageri

Tiltalt for å ha svindlet Stortinget for 115.000 kroner.

Hege Haukeland Liadal fotografert i 2019. Foto: Olav Olsen

26. mars 2021 16:04 Sist oppdatert nå nettopp

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal er tiltalt for forsettlig grovt bedrageri overfor Stortinget.

Bakgrunnen er at hun har levert urettmessige reiseregninger til Stortinget for et beløp på over 115.000 kroner, melder Oslo statsadvokatembeter i en pressemelding.

Stortinget anmeldte Liadal til politiet i april 2019.

Dette skjedde etter at Aftenposten avslørte at hun gjennom flere år hadde levert falske reiseregninger til Stortinget, fått dekket reiser av privat karakter og blåst opp avstander i kjøregodtgjørelseskrav.

Mener Liadal krevde utbetalinger hun visste hun ikke hadde krav på

«Påtalemyndigheten mener Liadal visste at reiseregningene inneholdt feil opplysninger og at hun innleverte dem for å få utbetalinger fra Stortinget som hun visste hun ikke hadde krav på. Videre at bevis kan føres for dette. Liadal har ikke erkjent straffeskyld for forholdene», skriver statsadvokat Monica Krag Pettersen i pressemeldingen.

Da Liadal ble siktet for samme forhold i november, sa Ap-politikerens advokat Erik Lea hun ikke erkjenner straffskyld for grovt forsettlig bedrageri, men for grovt uaktsomt bedrageri.

Mens grovt bedrageri har en øvre strafferamme på seks år, har grovt uaktsomt bedrageri en strafferamme på ett år.

Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal sammen med Ap-partileder Jonas Gahr Støre i Liadals hjemby Haugesund i forkant av valgkampen i 2017. Aftenposten fant en rekke urettmessigheter i Liadals reiseregninger for denne perioden. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Fortsetter arbeidet på Stortinget som vanlig

Liadal har fortsatt sitt virke som stortingsrepresentant som normalt mens etterforskningen har pågått. Hun sitter nå i helse- og omsorgskomiteen.

Det har gått nesten to år siden Aftenpostens avsløringer til det nå foreligger en tiltale. Politiet har tidligere forklart tidsbruken med at det har vært en kompleks og tidkrevende etterforskning.

«Totalt har politiet måttet gjennomgå ca. 700 reiseregninger og underlegge disse en separat og enkeltvis etterforskning», skrev politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i Oslo politidistrikt i november.

– Sterkt beklagelig

Da Aftenposten ba om kommentar fra arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre, ble vi videresendt av kommunikassjef Jarle Roheim Håkonsen til Torstein Tvedt Solberg, leder i Rogaland Arbeiderparti.

«Det er sterkt beklagelig at Hege har mottatt penger urettmessig fra Stortinget. Hun har selv sagt at hun vil gjøre opp for seg og at alt skal betales tilbake. Utover det kan vi bare avvente dom i saken», skriver Solberg i en SMS til Aftenposten.

Utover dette ønsker han ikke å kommentere saken ytterligere.

Tidligere Frp-profil dømt til fengsel i elleve måneder

Liadal er den andre stortingsrepresentanten som blir straffeforfulgt etter at Aftenposten avslørte at det var levert urettmessige reiseregningskrav til fellesskapet.

Tidligere Frp-politiker Mazyar Keshvari ble i oktober dømt til dømt til 11 måneders ubetinget fengsel i Høyesterett for å ha levert falske reiseregninger til Stortinget og på den måten svindlet til seg 450.000 kroner.

