Nakstad om mutert virus i Sverige: – Det er all grunn til å være årvåkne også i Norge

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier utviklingen i Sverige følges tett etter funn av mutert virus der, og at karantenesystemet kan bli endret.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad under pressekonferanse om koronasituasjonen Foto: Berit Roald / NTB

NTB-Snorre Schjønberg

26. des. 2020 17:53 Sist oppdatert nå nettopp

Svenske myndigheter varslet lørdag at det er gjort funn av den samme virusmutasjonen som er oppdaget i Storbritannia i vårt naboland. Det muterte viruset har gjort at flere land har innført innreiseforbud for reisende fra Storbritannia.

– Vi følger utviklingen i Sverige og andre land tett med tanke på spredningen av nye muterte virus. Det er all grunn til å være årvåkne og analysere prøver også i Norge slik at disse nye, mer smittsomme virusvariantene ikke får fotfeste i landet vårt, sier Nakstad til NTB.

– Vi gjennomgår nå karantenesystem og testregimer for å sikre oss at vi ikke får importsmitte med nye muterte virus i større grad enn nødvendig.

Fly landet i Sverige uten kontroll

Svenske myndigheter varsler at en person som avla positiv prøve 21. desember viste seg å ha det muterte viruset. De advarer mot at flere kan ha fått det.

Samtidig landet det lørdag et fly fra Storbritannia på Arlanda, til tross for innreiseforbudet som er vedtatt.

29 personer kom dermed inn i Sverige fra Storbritannia uten test- eller karantenekrav.

Forlenget norsk forbud

Det norske flyforbudet fra Storbritannia ble første juledag forlenget til 29. desember.

– Det er fortsatt nødvendig å opprettholde tiltak slik at vi vinner tid til å skaffe mer kunnskap om viruset og forhindre mulig spredning av viruset i Norge. Slik situasjonen er nå, har vi ikke kapasitet til å teste alle reisende som kommer fra Storbritannia på grensen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Det vil kunne føre til manglende kontroll på smittespredning av den nye, betydelige mer smittsomme varianten av viruset, sier Høie.