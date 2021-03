Trolig ingen norsk avklaring om Astra Zeneca-vaksinen torsdag

Det er lite som tyder på at Legemiddelverket allerede nå vil gi råd om at vaksinen er «friskmeldt».

Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) er Det europeiske legemiddelkontorets (EMA) komité som er ansvarlig for å vurdere og overvåke sikkerheten til humane medisiner.

De vil rundt klokken 17 torsdag legge frem sin anbefaling om Astra Zeneca-vaksinen mot covid-19.

Enten opprettholder EMA godkjenning av vaksinen, altså at den kan brukes på innbyggere i Europa, eller så trekker de godkjenningen tilbake.

Det blir neppe en konklusjon torsdag

Det skal svært mye til for at godkjenningen trekkes tilbake. Norge er ikke pliktig til å følge anbefalingen fra EMA. Det er Legemiddelverket som gir råd til Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedepartementet (HOD) om hva helsemyndighetene skal gjøre.

Det er lite som tyder på at Legemiddelverket allerede nå eventuelt vil gi råd om at vaksinen er anbefalt og kan benyttes til norske innbyggere, opplyser Steinar Madsen i Legemiddelverket til Aftenposten.

Det er ikke uvanlig at Legemiddelverket anbefaler annet enn PRAC. Men vanligvis skyldes andre anbefalinger at medisinen/behandlingen er for dyr i forhold til nytteeffekten.

FHI: For tidlig å konkludere om Astra Zeneca-vaksinen

Tidligere torsdag kunngjorde en gruppe forskere ved Rikshospitalet at de mener å ha påvist at det var en kraftig immunrespons etter Astra Zeneca-vaksinen som førte til at tre helsearbeidere fikk blodpropp. En av helsearbeiderne døde.

FHI mener imidlertid det er for tidlig å konkludere.

– Selv om fagfolk ved Oslo universitetssykehus mener å ha funnet en mulig forklaring på sykdommen, mener vi det fortsatt er for tidlig å konkludere sikkert med at det er en årsakssammenheng med vaksinasjon, sier Sara Viksmoen Watne ved FHI til TV 2.