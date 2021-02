Kan strømmen bli like dyr i Norge som den ble i Texas?

Da strømmen var på det dyreste i Houston, kostet det over 70 kroner å sette på en vaskemaskin.

Christina Beverly og John Shearon måtte tenne stearinlys i den mørklagte leiligheten sin på valentinsdagen 14. februar. Foto: Cooper Neill, Reuters

26. feb. 2021 13:31 Sist oppdatert nå nettopp

Strømprisene var Texas i dobbelt forstand.

Scott Willoughby fra Royse City utenfor storbyen Dallas, fortalte til The New York Times at han fikk en strømregning på over 140.000 kroner. DeAndré Upshaw fikk en strømregning på nesten 60.000 kroner, forteller samme avis.