Mari leter etter brudekjolen sin: – Angrer på at jeg solgte den

Drømmen er å kunne danse i brudekjolen med mannen sin igjen. Foreløpig føles jakten som å lete etter nåla i høystakken for Stavanger-kvinnen.

Mari Christine Kårhus giftet seg i brudekjolen i 2018. Foto: Morten Vinje Dodson

Nå nettopp

(Stavanger Aftenblad): – For noen kan det virke litt unaturlig, det er jo bare en gjenstand. Men for meg handler det om historien og minnene knyttet til kjolen. Alle bør ha en kjole de kan ta fram og danse med mannen sin i når kontoen for energi og livsglede trenger påfyll, sier Mari Christine Kårhus til Aftenbladet.

I 2018 giftet hun seg med mannen sin, som hun har kjent siden barndommen. De møttes igjen bare ni måneder før bryllupet, etter mange år fra hverandre.