Oslo-ordføreren om NRK-flyttingen: – En fin plassering

Men ikke alle er like fornøyde med dagens NRK-nyheter. Jan Bøhler (Sp) mener regjeringen nok en gang svikter Groruddalen.

Slik kan det nye NRK-bygget på Ensjø komme til å se ut, ifølge NRK. Foto: NRK (ill.)

Snart er 70 års historie på Marienlyst snart over. NRK er på flyttefot og Marienlyst ble i fjor solgt til selskapet Johan H. Andresen-selskapet Ferd.

Etter en omfattende søken etter ny tomt, har NRK omsider bestemt seg: Ensjø blir deres nye hjem. Det ble offentliggjort tirsdag formiddag.

Ordfører Marianne Borgen er svært fornøyd med at valget falt på Ensjø. Hun fikk selv en omvisning på den nye tomten for et par uker siden.

– Jeg synes det er en veldig fin plassering av en så viktig medie- og kulturinstitusjon som NRK er, sier Borgen til Aftenposten.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap), som her hilser på kulturminister Abid Raja (V), virker godt fornøyd med NRKs beslutning. Foto: Terje Pedersen, NTB

Glad NRK blir i Oslo

Borgen har engasjert seg i NRKs flytteplaner. Oslo kommune har blant annet tilbudt NRK en tomt på Økern. Men dit ville ikke NRK.

Og da kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksens ytret ønske om å kjøpe den gamle Munch-tomten på Tøyen, var ordfører Borgen kritisk.

Ensjø-løsningen er imidlertid gledelig, mener ordføreren. NRK har vært på tomtejakt både i og utenfor Oslos grenser. Borgen har imidlertid vært svært opptatt av NRK må forbli i Oslo.

– Jeg er glad for at både styret i NRK og kulturminister Abid Raja har støttet dette valget. Nå skal Oslo kommune gjøre det vi kan for å tilrettelegge for NRK når reguleringsplanene kommer til oss, sier hun.

Ordfører Marianne Borgen. Foto: Rolf Øhman

Jan Bøhler: – Igjen blir Groruddalen sviktet

Ikke alle er imidlertid like fornøyde. Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum og Oslo Sps listetopp Jan Bøhler tok nylig til orde for å tvinge NRK til Grorud stasjon.

− Det er skuffende, men dessverre ikke overraskende, at regjeringen ved kulturministeren er så passive til hvor en statlig institusjon med over 2000 arbeidsplasser skal ligge. Igjen blir Groruddalen sviktet, sier Bøhler.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Oslo Sps Jan Bøhler på Grorud stasjon, 12 minutter fra Oslo S. Foto: Jan Tomas Espedal

Grorud stasjon ligger på grensen mellom Grorud og Alna bydel, og rett ved Stovner bydel. Innbyggerne i disse bydelene, samt Søndre Nordstrand, har lavere inntekt, lavere utdanning, færre sysselsatte og færre som fullfører videregående skole enn de andre bydelene i Oslo, poengterer Bøhler.

– En plassering av NRK her vil bidra til å endre flyttemønstre, skape ny status og attraktivitet. Dette er hensyn NRK-styret ikke tar, men som vi som folkevalgte må ta ved en slik historisk beslutning som plasseringen av NRK er, sier han.

Men Bøhler mener det ennå ikke er for sent å snu.

− Senterpartiet går til valg på å legge NRK til området ved Grorud stasjon. Trygve har sagt han vil prioritere dette i eventuelle regjeringsforhandlinger. Det blir ikke tatt et spadetak på lenge ennå, så vedtaket er fullt mulig å omgjøre, sier Bøhler.

Oslo Venstre: «Et middels godt valg for byen»

Også Haakon Riekeles, representant i byutviklingsutvalget og nestleder i Oslo Venstre, er overrasket over Ensjø-nyheten. Han beskriver avgjørelsen slik:

– Det er et godt valg for NRK, men et middels godt valg for byen, sier han.

Riekeles mener det er bra NRK ikke endte opp i Bjørvika eller på vestkanten, men skulle helst sett at NRK hadde endt opp i Groruddalen eller på Økern. Han tror det hadde vært bedre for byen.

– Dette er bra for byutviklingen på Ensjø, men det byutviklingen har kommet kortere i Groruddalen og på Økern. Disse områdene hadde trengt det mer, sier han.