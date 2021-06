Barn døde etter hundeangrep i Brumunddal

Et halvannet år gammelt barn døde lørdag etter det vitner beskriver som et angrep av to hunder, ifølge politiet.

– Barnet var på besøk hos nær familie som eier de to hundene da hendelsen skjedde, skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Politiet ble varslet like etter klokken 12 lørdag ettermiddag.

Hundene er begjært avlivet av eier, og politiet skriver at de vil sørge for at dette skjer. Det vil skje i løpet av dagen, opplyser operasjonsleder Haagen Løvseth til Aftenposten.

Politiet ønsker ikke å si hva slags hunder det er snakk om på dette tidspunktet. De utelukker ikke at det vil komme mer informasjon senere, men fastslår at dette ikke vil skje i dag.

Politiet har startet etterforskning for å få oversikt over hendelsesforløpet. Kriminalteknikere undersøker åstedet. Alt som har kommet frem så langt tyder på at barnet døde av angrepet fra de to hundene, ifølge Løvseth.

– Men etterforskningen skal kartlegge dette, sier han.

De pårørende blir ivaretatt av Ringsaker kommunes kriseteam.