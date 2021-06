Theresie måtte forlate venninen Tuva i Seoul på grunn av norske grensetiltak.

Flere nordmenn er blitt nektet ombordstigning på fly hjem til Norge på grunn av myndighetenes strenge krav til koronatester. Da venninnene Theresie Sofie Sælør og Tuva Sterten Sivesind skulle hjem fra Sør-Korea, fikk bare én bli med flyet.

Venninnene Theresie Sofie Sælør (til venstre) og Tuva Sterten Sivesind har mange gode minner fra studieoppholdet i Sør-Korea. Reisen hjem ble langt mindre trivelig. Foto: Privat

18. juni 2021 22:59 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg har vært så forbanna at jeg ikke vet hvor jeg skal gjøre av meg, sier Theresie Sofie Sælør (20).

For ikke mange dager siden satt hun på et fly mer enn 7600 kilometer hjemmefra, med tårer i øynene og et tomt sete ved siden av seg.

Hun og venninnen Tuva Sterten Sivesind skulle hjem igjen etter syv måneder på skole i Seoul i Sør-Korea. Men da de skulle bruke returbillettene sine, ble Tuva nektet adgang på flyet.

Alt på grunn av datostemplingen på den negative koronatesten hennes.

– Jeg var veldig innstilt på å få komme hjem. Å bli forlatt alene i Seoul var veldig overveldende. Det hadde gått greit om det bare var snakk om å booke et nytt fly, men jeg måtte ordne ny koronatest før avreise, fikse et hotell i mellomtiden og visste at dette ble dyrt. Jeg har aldri kjent på en sånn panikkfølelse i hele mitt liv, sier Sivesind.

Sælør ble nødt til å forlate venninnen alene i Seoul.

– Vi sto og hylgren på flyplassen, sier Sælør.

Da 20-åringene senere tok kontakt med Utenriksdepartementet for å fortelle hva som hadde skjedd, fikk de vite at de ikke er alene.

Theresie Sofie Sælør (20) sendte denne meldingen til venninnen Tuva da hun måtte sette seg på flyet hjem fra Sør-Korea uten henne. Foto: Privat