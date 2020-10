Én person bekreftet smittet etter tur med Kiel-fergen

Passasjeren skal ha fått symptomer samme dag som vedkommende gikk i land i Oslo etter en tur med Kiel-fergen.

Color Line-fergen Color Magic kjører tur-retur mellom Oslo og Kiel. En person er nå bekreftet smittet med korona etter et cruise i forrige uke. Lien Kyrre / SCANPIX

Kari Mette Hole Journalist

6. okt. 2020 22:28 Sist oppdatert i dag 00:09

En person som reiste med Color Line-fergen Color Magic mellom Oslo og Kiel, har fått påvist smitte med covid-19.

Turen gikk fra fra 30. september til 2. oktober.

Color Line ble varslet av Folkehelseinstituttet (FHI) om smitten mandag kveld. Det bekrefter konserndirektør for kommunikasjon i Color Line, Helge Otto Mathisen.

– Personen var symptomfri om bord. Vedkommende utviklet symptomer på fredag, testet seg på søndag og fikk bekreftet positiv test i går, ifølge FHI. Vi har gjort det vi skal og sendt ut informasjon til alle passasjerer og ansatte som har vært på den seilingen, sier Mathisen.

Det var 706 passasjerer om bord under det to dager lange cruiset. Alle passasjerene er blitt varslet om smitten på SMS og e-post. De blir bedt om å følge med på egen helsetilstand og kontakte helsetjenesten dersom de utvikler symptomer.

Color Magic har plass til 2975 passasjerer, men har redusert kapasitet under koronapandemien. Fredrik Hagen

Vet ikke om personen var smittet om bord

Konserndirektøren sier at Color Line har god dialog med FHI og jobber med smittesporing. Han sier de følger prosedyrene for å finne ut hvem den smittede kan ha vært i nærkontakt med under overfarten. Passasjerene har ikke mulighet til å gå i land i Kiel.

– Har andre passasjerer eller ansatte fått beskjed om å teste seg?

– Nei. Vedkommende hadde kommet i land da personen utviklet symptomer. Det er viktig for oss at alle som har vært om bord blir varslet, men vi vet ikke om personen var smittet om bord eller smittebærende, for personen hadde ikke symptomer.

Mathisen sier det heller ikke er noen som er satt i karantene.

– Frykter dere at det kan vise seg å ha vært et smitteutbrudd om bord?

– Nei, vi gjør ikke det. Ikke ut fra de tilbakemeldingene vi får fra helsemyndighetene.

– Hva gjør dere for å sikre at personer med smitte ikke går om bord?

– Alle passasjerer blir skannet før de går om bord. En reise med oss skal være hyggelig, men den skal også være sikker. Derfor forbereder vi oss godt. Vi har veldig strenge smittevernregler, sier Mathisen.

Han påpeker at Color Line er det eneste norske rederiet som har fått smittevernsystemene verifisert av Det Norske Veritas (DNV GL).

Kan ha blitt smittet om bord

Petter Elstrøm er forsker og jobber ved nasjonalt smittesporingsteam ved Folkehelseinstituttet. Han kan ikke gi ut opplysninger om helsetilstanden til den smittede personen.

Han kjenner heller ikke til at andre passasjerer fra Kiel-fergen er blitt testet eller smittet.

– Personen fikk symptomer samme dag som vedkommende gikk i land. Er det sannsynlig at personen har vært smittet om bord?

– Inkubasjonstiden er som regel fra to til fem-seks dager, så hvis personen har vært om bord i to dager, er det absolutt mulig at vedkommende kan ha blitt smittet om bord, sier Elstrøm.

– Hvordan anser dere risikoen for at andre passasjerer kan ha blitt smittet?

– Generelt kan jeg si at når det er ett tilfelle på en båt, så er risikoen for å bli smittet høyere enn ute på gaten i Oslo. Vi er i en situasjon med en viss forekomst i Norge og mest i det sentrale Oslo-området. Sett i den sammenhengen, er ikke én hendelse på en båt veldig betydningsfull.

Elstrøm påpeker at Folkehelseinstituttet nesten daglig mottar varsler om smitte og folk med symptomer på båter i Norge. Normalt er ikke smitterisikoen på fergene spesielt høy, mener han.

– Erfaringen etter et halvt år, viser at vi får lite smitte på ruteoverfartene. Men risikoen er absolutt til stede på reiser som går over lengre tid, altså mer enn et døgn. Så Kiel-fergen er en reise der det kan medføre en viss smitterisiko.

