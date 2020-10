30-åring dømt til fengsel i hvitvaskingssak

En leder i et transportselskap er i Oslo tingrett dømt til fengsel i to år og inndraging av 1,3 millioner kroner for blant annet hvitvasking og utroskap.

Det er Økokrim som tirsdag melder om dommer i den omfattende saken, som gjelder flere ulike straffbare forhold. Den 30-årige hovedmannen fra Oslo er nå er dømt for utroskap, merverdiavgiftsbedragerier, skattesvik, hvitvasking og brudd på bokføringsloven.

Hvitvaskingssaken startet som rapporter om mistenkelige transaksjoner sendt til Enheten for finansiell etterretning og endte med to dommer, inndragning av et millionbeløp og et forelegg.

Mannen er dømt for å ha brukt fiktive fakturaer til å overføre nesten 5 millioner kroner fra eget aksjeselskap til stråselskaper. Flere millioner kroner ble deretter tatt ut kontant fra minibanker på Østlandet og brukt til å lønne sjåfører i transportselskapet han ledet, uten at inntektene ble oppgitt til skattemyndighetene.

I tillegg til hovedmannen er en medvirker dømt til betinget fengsel i 50 dager og har vedtatt et forelegg på 15.000 kroner for hvitvasking. Dommen er rettskraftig.

