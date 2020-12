Politiet undersøker konkrete personer etter mistenkelig gruvedødsfall i Arendal

Politiet i Agder mener at hypotesen om at 24 år gamle Ørjan Solum har vært utsatt for en alvorlig straffbar handling, er styrket.

Ørjan Solum ble funnet død i de gamle gruvene ved Steinsås i sentrum av Arendal i mai. Politiet tror 24-åringen ble utsatt for en alvorlig straffbar handling. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

NTB

1. des. 2020 10:27 Sist oppdatert nå nettopp

Politiet holder fortsatt alle muligheter åpne når det gjelder dødsfallet, opplyser de i en pressemelding.

Solum, som da var 24 år gammel, ble sist observert 25. mars i år i Arendal, og han ble funnet død i Steinsåsgruvene 19. mai.

– Vi har nå kommet inn i en fase der vi ser at noen personer er av særlig interesse for den videre etterforskningen. Det betyr at politiet undersøker om konkrete personer er skyld i Solums død, sier politiadvokat Vanja Bruvoll.

Politiet foretok fysiske målinger av basestasjoner i området for to uker siden for å finne ut om noen har vært i nærheten av Solum og stedet der han sist ble sett.

De vil gjennomføre ytterligere undersøkelser og filming av Steinsåsgruvene denne uken.

Solum døde trolig av drukning, men dødsårsaken er fremdeles usikker, ifølge obduksjonsrapporten som kom i september.