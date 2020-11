Sykepleier: Vanskelig å forklare de med demens hvorfor de må isoleres

Mange sykehjemsbeboere forstår ikke hvorfor de må isoleres når det er smitte på avdelingen. Ansatte på sykehjem med koronautbrudd begynner å bli slitne.

Marthe Medby Røyne-Helgesen får jevnlig tilbakemeldinger om at ansatte synes det er utfordrende å arbeide på sykehjem med smitte. Foto: Olav Olsen

Marthe Medby Røyne-Helgesen er hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund i Bærum. Kommunen har ved to anledninger opplevd at mange sykehjemspasienter ble smittet. Akkurat nå er det et pågående utbrudd på Stabekk sykehjem. 15 beboere og en ansatt er smittet.

Kommuneoverlegen er bekymret over at smittespredningen går raskt.

Marthe Medby Røyne-Helgesen får jevnlig tilbakemeldinger om at ansatte synes det er utfordrende å arbeide på sykehjem med smitte. Særlig gjelder det når beboerne er i karantene eller skal være isolert. Aftenposten har tidligere omtalt at 80 prosent av sykehjemspasientene har demens.

80 prosent av sykehjemsbeboere har demens. Mange forstår ikke hvorfor pleierne bruker masker, eller hvorfor de ikke kan være tett inntil både medbeboere og ansatte. Foto: Signe Dons

De vandrer omkring

Enkelte sykehjemsbeboere er urolige om natten og vandrer omkring. Andre vil helst være i nærheten av andre.

– Dette er en brukergruppe som ikke er lette å isolere på egne rom. De er vant til å kunne bevege seg fritt, sier hun.

Flere ganger om dagen må sykepleierne be basienter som vil være i fellesrom, om å gå inn på rommet sitt.

På sykehjemmene med smitte i Bærum er avdelingene delt inn i kohorter. På sykehjem med mye smitte må de ansatte bruke smittevernutstyr hele tiden når de er på jobb. De får små luftepauser, men mange bruker slikt utstyr fra de kommer på jobb til de går hjem.

– Mange har jobbet mange dobbeltvakter de siste ukene. Da går de med smittevernutstyr fra syv om morgenen til klokken 22 på kvelden.

– Dette er veldig varmt. Og man tar vekk veldig mye av den nærkontakten man er vant til å bruke i jobben, forteller Røyne-Helgesen.

For mange av de gamle er dette en påkjenning. Munnbind gjør kommunikasjon utfordrende. De kjenner ikke igjen ansiktene, og mimikken er borte.

– Risikerer bryte arbeidsmiljøloven

Røyne-Helgesen frykter at det man ved enkelte sykehjem med mye smitte risikerer å bryte arbeidsmiljøloven.

– Men vi har likevel inntrykk av at de ansatte er ved godt mot. Helsepersonellet er tryggere på rutiner og utstyr enn det de var i våre. Mange forteller om ledere som har vært på jobb mer eller mindre døgnet rundt i flere uker for å ivareta pasienter, pårørende og ikke minst de ansatte.

Mange av sykepleierne er utslitte når de går hjem. Og Marthe Medby Røyne-Helgesen forteller at mange er engstelige for å bli smittet selv. Og de er redde for å smitte familiene sine. Noen opplever at folk unngår dem, fordi de er redde for at sykepleierne kan smitte dem.

– Vi vet at ansatte begrenser sin sosiale kontakt. De går mindre i butikken og treffer færre folk privat. For mange er jobben den sosiale arenaen man har tilhørt det siste året. Derfor er det ekstra tøft for kollegene våre som er i karantene eller isolert hjemme, sier hun.

Nettopp fordi eldre mennesker er mer utsatt for å bli alvorlig syke hvis de blir smittet av covid-19, er de blant dem som først får vaksine. Først når de eldste og sykeste får vaksine får helseansatte tilbud. Dette har fått styret i Norsk anestesiologisk forening til å reagere.

-Sykepleiere landet over forteller at de er veldig redd for smitte på sykehjem, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Komplekse diagnoser og død

Sykepleierne hadde forventet det sammen, Lill Sverresdatter Larsen er forbundsleder i Sykepleierforbundet. Hun sier at helsepersonell som arbeider klinisk, eksempelvis på sykehjem, bør får tilbud om vaksinen samtidig som risikogruppen eldre syke.

– Nettopp for å redusere sjansen for at ansatte tar med seg smitte inn på helseinstitusjoner. Ved særlig knapphet må noen prioriteres, og da er det riktig at de mest sårbare med størst risiko for tilbud først.

Hun kjenner godt igjen beskrivelsen fra Bærum.

– Sykepleierne har siden i vår beskrevet smitte inn på sykehjem som noe de er mest redde for. De vet at koronasmitte blant eldre syke med svært komplekse diagnoser, kan føre til at mange dør., sier Sverresdatter Larsen.