Kjører du for fort her, vil bilen treffe en seks centimeter høy stålkant

Nå monteres de nye fartsdumpene i Bergen.

Systemet heter Actibump og Bergen er første by i landet med de nye fartsdumpene. Eyvind Tangen

Marita Ramsvik

Ørjan Torheim

Bergens Tidende

Nå nettopp

(Bergens Tidende): Bilister som kjører for fort i Nattlandsveien vil snart få reaksjoner av en ny type fartsdump.

En nedfellbar stålkasse er installert i veien. Den vil senkes ned om du kommer over den med for høy fart. Bilen vil da møte en seks centimeter høy kant og få et dump.