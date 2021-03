Rapport om eksamenssensur: «Sier mer om sensors strenghet enn kandidatens kompetanse»

Ny rapport viser svakheter i sensurordningen for videregående elever og mener det er feil å bruke seks karakterer.

En ny rapport viser at det er svakheter med sensurordningen for eksamen på videregående. Bildet er fra eksamen i 2020. Foto: Lise Åserud

Etter 13 år på skolebenken går karakterene fra én dag med eksamen på videregående rett inn på vitnemålet. For dem som skal videre på høyere utdanning, kan akkurat de tallene vippe dem inn eller ut av drømmestudiet.

For å sikre at eleven får riktig karakter, vurderes besvarelsen av to forskjellige sensorer. De kommer først til en karakter hver for seg. Så møtes de og kommer frem til det som blir den endelige karakteren på vitnemålet.