Surt vintervær på Østlandet de neste dagene – men vårlig til helgen igjen

Nord-Norge får det fineste været de neste dagene, mens Østlandet må forberede seg på nedbør både som regn og snø før helgen.

Vintervær over E18 i Oslo i desember. Nå kommer det mer snø og slaps. Foto: Lise Åserud

NTB

20 minutter siden

– Vinteren kommer tilbake, og våren settes på pause et par dager. Men fra fredag vil været roe seg ned igjen, sier vakthavende meteorolog Charalampos Sarchosidis ved Meteorologisk institutt.

Lengst nord i landet vil det bli finest vær de neste dagene. Det blir veldig kaldt med tosifret antall minusgrader, men fralandsvind sørger for at det blir strålende sol.

Farevarsel

Fra Rogaland og langs kysten opp til Bodø vil vind skape utfordringer. Det er sendt ut farevarsel for kraftige vindkast til og med torsdag.

Det er et lavtrykk i Atlanterhavet nær Island som gjør at det blir dårlig vær i Sør-Norge de neste dagene.

Det er sendt ut et farevarsel for store nedbørsmengder østafjells og i Rogaland som gjelder ut torsdag. Også på Vestlandet blir det regn, men det er ikke sendt ut farevarsel.

– Det er litt lavere temperaturer østafjells enn i vest, så nedbøren vil komme som snø flere steder, sier Sarchosidis.

Advarer bilister på Østlandet

Sarchosidis advarer om at det kan bli utfordrende kjøreforhold på Østlandet de neste to dagene.

– Man kan vente seg store problemer i trafikken på grunn av nedbørsmengdene og snøen, som sikkert kommer overraskende på mange rundt Oslo-området, sier han.

Man må også regne med snøfokk over fjellet som følge av både nedbør og kraftig vind.

Temperaturen gjør at nedbøren vil komme som sludd mange steder. Ved kysten og lavere i landet vil nedbøren gå over til regn etter hvert.

Roligere inn mot helgen

Inn mot helgen blir det rolig vær over hele Norge. Det blir litt regn i vest og litt snø i nord, men ellers fint. Østafjells vil få perioder med sol igjen. I Midt-Norge vil det også variere litt, men perioder med sol også her.

Neste uke er tendensen fortsatt rolig vær. Det vil ligge et høytrykk over Storbritannia som sørger for at det ikke kommer noen kraftige stormer inn mot Norge. Det vil være litt regn på Vestlandet og noe snø i nord, men Østlandet får trolig oppholdsvær.