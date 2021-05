Har fast jobb og bolig i Norge, men ble hjemsendt til Polen. Nå blir de omstridte reglene vurdert på ny.

Polske Adam Slusarz og Krzyszstof Sobolewski (t.v.) ble returnert til hjemlandet på søndag. De er blant over 2100 EU- og EØS-borgere som hittil er bortvist fra landet etter at Norge innførte nye, strenge innreiseregler 29. januar. Det er et mottiltak mot importsmitte av covid-19. Foto: Olav Olsen