Kristin Kirkemo saksøker Veronica og Per Orderud

Kristin Kirkemo har sammen med sin yngre bror stevnet sin halvsøster Veronica Orderud og en tredje søster. Også Per Orderud er stevnet, skriver VG. Søksmålet er knyttet at Veronica Orderud og Kristin Kirkemos felles mor døde i oktober i fjor.

Per og Veronica Orderud ble dømt til 21 års fengsel for medvirkning til trippeldrapene på Orderud gård i 1999. Kristin Kirkemo ble dømt til 16 års fengsel.

De har alle sonet ferdig sine straffer og er løslatt.

Det er ikke klart hva slags krav det er snakk om, men ifølge VG skal moren ha tatt opp et lån for å dekke kostnadene i forbindelse med gjenopptagelse av drapsssaken mot Per og Veronica Orderud.

Advokat Jon Alshus er engasjert av Per og Veronica Orderud og lillesøsteren i forbindelse med saken.

I en uttalelse skriver han at den avdøde moren «ønsket å støtte arbeidet med en begjæring om gjenopptagelse for Per og Veronica Orderud. Det etter at privatetterforsker Tore Sandberg i 2007 ble engasjert i forbindelse med arbeidet. Hun tok alene opp et lån for å dekke kostnadene med arbeidet».

Han opplyser at moren hadde opprettet et testament hvor fordelingen av arven er bestemt før hun døde.

De tre som er stevnet i saken bestrider kravet.

Advokaten som bistår Kristin Kirkemo og hennes lillebroren ønsker ikke å kommentere saken.

Tvistesaken skal behandles over to dager i Nedre Romerike tingrett i mars 2018.