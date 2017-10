Når alt rakner

En ny kartlegging foretatt av Helse Stavanger viser at rundt 20.000 mennesker i Norge sliter med kombinasjonen rusproblemer og alvorlige psykiske problemer. For 6000 av disse er situasjonen ekstra alvorlig. Disse kommer verst ut på nesten alle indikatorer for levekår: Det blinker blodrødt og blålys. Ifølge fagfolkene får de langt mindre hjelp og behandling enn de trenger. En del tildeles kommunal bolig. Likevel lever de fleste, ifølge ekspertene, «forferdelige liv». Årsakene til at hjelpeapparatet feiler, er mange og komplekse. Folk som har kombinasjonen omfattende rusproblemer og alvorlige psykiske lidelser omtales slik i fagmiljøene: «Hard to reach and hard to treat». De holder gjerne ikke avtaler. De liker ikke kontorer, tar ikke telefonen og åpner ikke posten. Noen vil ikke ha hjelp. Andre har mistet troen på at noen kan hjelpe dem. Men først og fremst: Hjelpeapparatet i kommunene og helsevesenet har store problemer med å finne en måte å hjelpe dem på. I mellomtiden vokser problemene seg så store, at det flyter over.

Hver uke mottar brannvesenet i Sør-Rogaland bekymringsmeldinger om enslige personer som lever i hjem som har gått over styr. Når de kommer ut til boligen, må de noen ganger iføre seg vernedrakter og brøyte seg gjennom hauger av søppel, flasker og skrot. De er der på grunn av brannfaren. Men de ser samtidig folk som har falt fullstendig utenfor velferdsstatens sikkerhetsnett. Noen ganger tror de nesten ikke hva de ser. Aftenbladet har fått tilgang til en rekke av brannvesenets fotografier fra de siste årenes tilsyn i Sør-Rogaland, én av Norges mer velstående regioner. De viser glimt fra hjem fra det som gjerne kan være i ditt nabolag. Men først og fremst viser de en virkelighet de fleste av oss er lite kjent med. En virkelighet du kan se og lese om her: