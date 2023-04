Lillebroren til forsvarssjefen vil ta over som sjef for Heimevernet

Frode Kristoffersen (51) har søkt på jobben som ny sjef i Heimevernet. Det bekrefter sentrale kilder til Aftenposten.

Frode Kristoffersen er nestsjefen i Forsvarets spesialstyrker. Nå har han søkt jobben som sjef i Heimevernet for andre gang.

11.04.2023 16:13

Brødre i krigen, er de kalt. Eirik og Frode Kristoffersen. Etter å ha tjenestegjort sammen i Afghanistan, er storebror blitt forsvarssjef. Og lillebror nestkommanderende i Forsvarets spesialstyrker.

Nå ønsker Frode Kristoffersen større oppgaver. Han har derfor søkt jobben som sjef i Heimevernet, en styrke på inntil 40.000 soldater. Det bekrefter sentrale kilder overfor Aftenposten.

Kristoffersen ønsker ikke å kommentere saken.

Søker for andre gang

Det er ikke første gang han søker seg til å bli sjef i Heimevernet. For fire år siden var han én av 12 søkere.

Det nye er at det nå er storebroren som er forsvarssjef. Og som i utgangspunktet skal være med å ansette ham. Det må i så fall foretas en habilitetsvurdering, fordi de er søsken.

I forvaltningsloven står det at en offentlig tjenestemann ikke kan være med å avgjøre en sak når han er i slekt så nær som søsken.

I fjor søkte Frode Kristoffersen på stillingen som sjef for Forsvarets høgskole.

Frode og Eirik Kristoffersen er eneste søsken, og har fulgt hverandre tett i karriereløpet i Forsvaret.

I perioden 2002 til 2008 tjenestegjorde brødrene Kristoffersen sammen i Afghanistan. Begge har også vært sjef for Forsvarets spesialkommando.

Brødrene Frode og Eirik Kristoffersen (fra høyre) har i mange år jobbet nært sammen i Forsvaret. De to er også gode venner og trener sammen på fritiden – når de finner tid til det.

Ga ut bok om den hemmelige tjenesten

Kristoffersen ga i fjor ut en bok om livet i den hemmelige tjenesten. «Etterretningen: Oppdragene, menneskene og faget: Fra innsiden av Etterretningstjenesten».

Han skrev den sammen med etterretningsoffiserer Kjetil Anders Hatlebrekke. Begge har høstet stor anerkjennelse for arbeidet gjennom flere år i Forsvaret og Etterretningstjenesten.

Oppringt av forsvarssjefen

For drøye to uker siden ble det kjent at dagens sjef for Heimevernet får nye oppgaver.

Elisabeth Michelsen er utnevnt som general og skal koordinere Forsvarets arbeid mot mobbing og trakassering.

Det var forsvarssjefen som et par uker før tok kontakt med Michelsen. Han fortalte da at han ønsket at hun skulle lede arbeidet med å forebygge mobbing og trakassering.

Michelsen gikk av som sjef for Heimevernet tirsdag for å begynne i den nye generalstillingen.

Nye koster

Det er mange toppstillinger som står ledig nå i Forsvaret. Blant disse er også forsvarssjefens høyre hånd, sjef i forsvarsstaben. Dagens leder, viseadmiral Elisabeth Natvig, går av med pensjon i november.

Aftenposten avslørte nylig en rekke varsler mot Natvig. Hun anklages for å ha en fryktbasert lederstil.

Mange av Aftenpostens kilder opplever at Natvigs oppførsel skaper frykt og er preget av hersketeknikker.

Aftenposten er kjent med at flere medarbeidere har gitt uttrykk for at de rett og slett er redd for henne. Forsvarsdepartementets internrevisjon er i full gang med å undersøke varsler mot Natvig, ifølge kilder internt i Forsvaret.