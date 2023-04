Våren er i anmarsj med sol og varme. Det betyr rennende neser for pollenallergikerne.

Nå kommer finværet! Til uken blir det høye temperaturer i Sør-Norge. Med varmen kommer også bjørkepollen for fullt.

Slik kan det bli i Oslo og store deler av landet den kommende uken.

16.04.2023 19:35

Søndag slipper skydekket taket, og temperaturen begynner å stige gradvis.

– Kommende uke blir bra. Et høytrykk gir tørt vær og mye sol, sier Espen Biseth Granan. Han er statsmeteorolog og varsler mye fint vær i dagene fremover.

– Torsdag får Oslo en topptemperatur på 16–17 grader. Enkelte steder i Sør-Norge kan snuse på 20-tallet. Nattetemperaturene kommer ned i 2–3 grader, men det blir neppe minusgrader, sier han.

Maria (9) og familien hadde tatt turen til Sognvann. - Jeg gleder meg til sommerfuglene og blomstene kommer, og vi kan bade, sier Maria (9).

Søndag formiddag hadde Maria (9) og familien lagt søndagsturen til Sognsvann for å grille pølser og kose seg. De trodde det skulle bli varmere i dag enn det ble, men gledet seg over at våren er i anmarsj.

- Jeg gleder meg til sommerfuglene og blomstene kommer, og vi kan bade, sier Maria (9)

Høye dagtemperaturer

Dagtemperaturen blir høy i hele Sør-Norge med klarvær og mye sol. I Nord-Norge er været bra nå, men utover i uken blir det mer ustabilt og perioder med nedbør. Også Trondheim får finvær, men ikke så høye temperaturer.

Selv om sol preger værkartet de nærmeste dagene, er meteorologen tilbakeholden med å si at våren er her for fullt.

– Ser vi enda litt lenger frem, blir været mer ustabilt uken etter. Da blir det økende muligheter for nedbør. En ørliten kalddusj, sier han.

Med varmen kommer bjørkepollen for fullt. Bjørka er verstingen for norske pollenallergikere.

Bjørkepollen kommer for fullt

Kløe, snørr og nysing er sikre vårtegn for Norges en million pollenallergikere. Med varmen kommer bjørkepollen for fullt.

– De som driver med forebyggende medisinering, bør begynne å ta medisin nå, sier Hallvard Ramfjord. Han er pollenekspert og seniorforsker i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF).

Ramfjord jobber ved NTNU og har i mange år svart på spørsmål om pollensesongen. Han fører også statistikk og vet nøyaktig når allergikerne kan regne med å bli slått ut av bjørkeallergi.

– Ifølge den siste tiårsnormalen har bjørka startet 21. april, sier han.

Or og hassel er ferdig

Pollensesongen har vært i gang i Oslo-regionen siden februar – mars. Or og hassel er først ut, og blomstringen er ferdig i lavlandet for i år.

– En god del reagerer ikke på det, sier Ramfjord. Han forteller at de som nå merker allergiplager, sannsynligvis er allergiske mot salix. Det er en sekkebetegnelse på selje, mandelpil og grønnvier. Omtrent 20 prosent av bjørkepollenallergikere reagerer også på pollen fra salix, ifølge NAAF.

Mange får reaksjoner i forkant av bjørkepollensesongen fordi de reagerer på salix. Utviklingen av salix-pollen er litt senere i år, på grunn av en god del kulde i mars.

Ramfjord tror ikke en kald mars blir merkbart for bjørkepollen.

– Raklene er fra i fjor. De ble anlagt på sensommeren. Nå venter de på vår og varme, sier han.

Bjørk er verstingen

– En av fem reagerer også på seljepollen, men det spres ikke i så stor grad. Bjørk er det store problemet for norske pollenallergikere. Den finnes overalt og produserer store mengder pollen som spres veldig effektivt, sier Ramfjord.

– Blir det varmt over tid, løsner det veldig. Da modnes bjørka synkront i kystnære strøk og legger seg som et teppe over landskapet.

Bjørkepollensesongen varer som regel i godt over tre uker, men pleier å være over rundt 17. mai.

– Pollen spres over lange avstander, og får du spredning fra innlandet, kan sesongen bli forlenget, forklarer han.

Heller ikke på fjellet kan man alltid slippe unna, selv om blomstringen som regel kommer dit til slutt.

– Vi har en målestasjon på Geilo. Av og til ser vi at det blir bjørkespredning der samtidig som i Oslo. Stabile sørøstlige vinder kan spres oppover fjellet før den lokale spredningen der, sier Ramfjord.

– Noen har allergi som snue, mens andre blir veldig syke. Vi har alle varianter i befolkningen, sier han.

Pollenvarselet fra NAAF er regionalt og kan veilede om hvor det ikke er pollenblomstring.

Skal man til utlandet, kan man sjekke Polleninfo.org.

– Der sender alle i Europa inn data så du kan se pollensituasjonen i ulike land, sier Ramfjord.