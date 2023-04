Få pasientskader blir meldt som avvik: – Håper dette er en vekker for sykehusene

Sykehuspersonell lot være å melde fra om seks av ti feilbehandlinger. Skadene var så alvorlige at pasientene senere fikk utbetalt erstatning. Det viser ny undersøkelse.

– Feil kan føre til at pasienter får forlenget sykehusopphold. I verste fall får de varige mén eller dør på grunn av skaden, sier direktør i Norsk pasientskadeerstatning, Kristin Cordt-Hansen.

20.04.2023 06:00 Oppdatert 20.04.2023 10:11

En pasient ble behandlet med antibiotika for neseblødninger og smerter. Men først tre måneder senere viste en CT-skanning at han hadde kreft i nesen. Den undersøkelsen skulle han fått langt tidligere.

Forsinkelsen førte til at en større del av nesen måtte fjernes kirurgisk enn det som ellers ville vært nødvendig. Han fikk større plager og dårligere prognose.

Mannen var en av 1216 sykehuspasienter som fikk utbetalt erstatning for svikt i behandlingen i perioden 2018–2021. Feilen var ikke meldt i sykehusets interne avvikssystem.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har spurt sykehusene om de hadde registrert disse sakene i sine avvikssystemer. Det viste seg at helsepersonell kun hadde meldt fra om 39 prosent av episodene der pasienter var feilbehandlet.

478 av skadene ble fanget opp i sykehusenes avvikssystemer. Men 738 skader ble ikke registrert.

– Grunn til bekymring

Undersøkelsen gir grunn til bekymring når det gjelder meldekultur og åpenhet om pasientskader, fastslår rapporten.

Hensikten med lokale avviksmeldinger er å fange opp avvikene raskt og sette inn tiltak.

Manglende melding kan føre til at leger og sykepleiere lokalt ikke får mulighet til å lære av feil.

Hvis få pasientskader blir meldt internt, blir det vanskelig å oppnå lokale forbedringer og dermed redusere pasientskader.

Store variasjoner mellom sykehus

På «meldetoppen» ligger Vestre Viken, der 75 prosent av erstatningssakene ble fanget opp lokalt.

Nord-Trøndelag helseforetak og St. Olavs hospital er på bunnen. Der ble henholdsvis bare 8 og 14 prosent av sakene funnet igjen blant avviksmeldingene.

– Det er store variasjoner. Mange sykehus har tatt tak og har jobbet bra. Men St. Olavs hospital med sine 14 prosent har litt å gå på, sier direktør i NPE, Kristin Cordt-Hansen.

Merete Blokkum er direktør for virksomhetsstyring ved St. Olavs hospital. Hun opplyser at de vil gjennomgå NPE-rapporten i Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget.

– Vi vil vurdere om vi skal endre våre retningslinjer for å øke graden av samsvar mellom NPE-saker og saker meldt i avvikssystemet, sier hun.

Blokkum sier de jobber kontinuerlig med å ivareta pasientsikkerheten og forebygge pasientskader i sykehuset.

– Avvikssystemet er en av kildene til forbedringsarbeid i foretaket og ved klinikkene.

– Jobber kontinuerlig

Anita Schjøth er spesialrådgiver i Vestre Viken. Hun sier sykehuset er svært opptatt av alle områder som dreier seg om pasientsikkerhet.

– Det jobbes kontinuerlig med å senke terskelen for å registrere utilsiktede hendelser i avvikssystemet vårt, sier hun. Schjøth sier det er viktig at ledere er gode rollefigurer, melder alvorlige hendelser og er åpne om egne feil.

De siste årene har de hatt et særlig fokus på å registrere NPE-saker. I august i fjor fikk de en oversikt over 100 medholdssaker fra NPE som ble sjekket opp mot avvikssystemet. Da var 75 prosent registrert. De øvrige sakene ble fulgt opp ved at ansvarlig klinikk fikk oversikter over hendelsene, opplyser hun.

En grunn til at Vestre Viken ligger så godt an på statistikken, er blant annet fordi de har meldt avgjorte NPE-saker inn i det interne avvikssystemet i ettertid.

NPE-direktør Cordt-Hansen sier det beste er at man fanger opp avvik raskt, like etter at de har skjedd.

– Ellers tenker jeg det er fint at Vestre Viken tar tak i feilene fra NPE-sakene, ser hva de kan lære av dem og endrer praksis.

Vestre Viken ligger på «meldetoppen» og består av fire sykehus - Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike. Helseforetaket jobber mye med pasientsikkerhet og registrering av avvik. Her fra en operasjonssal på Bærum sykehus.

En liten forbedring siden sist

I 2018 gjennomførte NPE en lignende undersøkelse. Den viste at sykehusene hadde meldt internt om skader og svikt i 33 prosent av sakene som det senere ble utbetalt erstatning for. I den nye undersøkelsen er det en bedring på seks prosentpoeng , opp til 39 prosent.

– All bedring er bra, sier Cordt-Hansen.

– Vi håper sykehusene tar det som en inspirasjon og en vekker, og jobber enda bedre med pasientsikkerhet. Det er viktig at sykehusene bruker meldte feil til læring og forbedring, slik at ikke andre pasienter rammes.

Hun legger til at undersøkelsen ikke sier noe om hvorfor det ikke meldes.

– Så det vet vi ikke noe om. Men det er sykehusledelsens ansvar å ha et avvikssystem der det er trygt å melde, som er minst mulig arbeidskrevende og der det er er godt system for å håndtere feil.

Fakta Lav avviksmelding av ortopediske skader De vanligste skadetypene for sykehuspasienter oppstår i forbindelse med medikamenter og ulike infeksjoner. Andre vanlige skader har oppstått i forbindelse med kirurgi. Det største medisinske området, ortopedi, har fortsatt den laveste andelen samsvar mellom internt meldte avvik og erstatningssaker. Men andelen har gått opp fra 13 til 18 prosent. Psykiatri har høyest andel samsvar. Andelen har gått opp fra 67 prosent til 88 prosent, men antallet saker innen dette området er lavt. Blant de medisinske områdene med minst hundre saker, er det høyest samsvar innen

området gastrokirurgi ved begge målingene. Vis mer

Flere årsaker til at skader ikke meldes

Det kan være flere årsaker til at det er dårlig samsvar mellom NPE-sakene og avvikssystemene.

Det er ikke sikkert at behandlingsstedene har oppfattet at det er gjort noe feil, selv om NPE i ettertid har konkludert med svikt.

I noen saker har pasienten blitt behandlet på flere sykehus. I andre saker kan skaden ha blitt oppdaget en tid etter behandlingen, ifølge rapporten.