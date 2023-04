Wagner-avhopper Medvedev pågrepet i Sverige - returneres til Norge

Den antatte Wagner-avhopperen Andrej Medvedev er pågrepet i Sverige, bekrefter hans forsvarer. Medvedev skal ha dratt for å handle billige sigaretter.

Den antatte Wagner-avhopperen Andrej Medvedev i Oslo tidligere i vinter. I påsken dro han til Sverige for å kjøpe røyk.

07.04.2023 09:12 Oppdatert 07.04.2023 12:56

Det var Vladimir Osetsjkin, leder for den russiske menneskerettsorganisasjonen Gulagu.net, som meldte om pågripelsen torsdag kveld.

Ifølge Osetsjkin tok Medvedev bussen til Göteborg fordi prisene på sigaretter er lavere i Sverige enn i Norge. Han skal ha kommet for sent til bussen tilbake, og deretter blitt pågrepet.

– Andrej hevder han ikke visste at han ikke kunne forlate Norge før saken om politisk asyl ble vurdert, skriver Osetsjkin på Facebook.

Ifølge aktivisten sitter Medvedev i et migrasjonsfengsel i Göteborg.

Til Dagbladet bekrefter Medvedevs advokat, Brynjulf Risnes, pågripelsen.

– Han trodde han kunne reise til Sverige. Det har dessverre ikke asylsøkere anledning til. Han er lei seg for denne misforståelsen og håper han vil bli overført tilbake til Norge snart, skriver Risnes i en tekstmelding til avisen.

Andrej Medvedev (til venstre) sammen med menneskerettsaktivisten Vladimir Osetsjkin på Oslo lufthavn tidligere i år.

Returneres til Norge

Det svenske Migrationsverket bekrefter at han skal returneres til Norge.

– Han kommer til å føres tilbake til Norge. Han har ikke rett til å oppholde seg i Sverige, kommer derfor til å føres til Norge der han har søkt asyl, sier pressekontakt Malin Sandström ved Migrationsverket til Ekot.

Medvedev var med i den russiske leiesoldatgruppa Wagner i flere måneder i 2022 før han rømte, ifølge Gulagu.net. Han søkte asyl i Norge etter å ha krysset Pasvikelva utenfor Kirkenes.

Andrej Medvedev må i slutten av denne måneden møte i Oslo tingrett, tiltalt for å ha hindret politiet i å pågripe ham etter et slagsmål utenfor et utested i Oslo.

– Han mener det hele er en misforståelse, sa advokaten hans, Brynjulf Risnes, til NTB da tiltalen ble kjent.