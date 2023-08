Raymond Johansen gikk ut mot MDG. Så slettet Oslo Ap Instagram-post.

På Instagram skrøt Ap av at «Raymond og Oslo Arbeiderparti» hadde sikret billigere månedskort. Nå er posten slettet.

Raymond Johansen (til høyre) og Høyres Eirik Lae Solberg (i bakgrunnen) møttes til debatt onsdag. Der fikk Solberg uventet støtte av Johansen. Her er de to avbildet under Arendalsuka. Vis mer

Publisert: 24.08.2023 10:29

Onsdag møtte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) Høyres utfordrer, Eirik Lae Solberg, til debatt i regi av den liberale tankesmien Civita. Der ble byrådets priskutt i månedsbillettene et tema.

Byrådet har nylig satt ned prisen på månedskort i Oslo fra 853 til 499 kroner. Tilbudet varer fra 21. august til 15. september. Kampanjen er kritisert, fordi prisen går opp igjen fire dager etter kommunevalget.

Under debatten kom Johansen med stikk mot MDG, som han samarbeider med i byråd.

Han sa at det viktigste for kollektivtrafikken er tilgjengelighet til stoppestedene og frekvens på avgangene.

– Men det politiske ordskiftet går stort sett bare på pris: At du skal halvere prisen, sa Johansen, før han la til:

– Jeg sliter med dette internt hos meg i byrådet, hvor det er symbolpolitikk. Der du tror pris er det eneste saliggjørende. Da kan det hende du sager av grenen du sitter på, som gjør at du kan styrke kollektivtrafikken.

Dagbladet var først med å omtale Johansens uttalelser.

Under debatten kritiserte Solberg byrådets kampanje.

– Det er en noe spesiell bruk av fellesskapets midler rett før valget, når man skal sette opp igjen prisen rett etterpå, sa Solberg.

Han sa det ville være bedre å senke prisene litt permanent, fremfor å senke dem mye i forkant av valget. Eirik Lae Solberg fikk støtte av Raymond Johansen.

– Jeg er ikke uenig med deg. Jeg har ikke vært en pådriver for dette i byrådet, sa Johansen.

Slik skrøt Oslo Arbeiderparti av kampanjen – som Raymond Johansen nå kritiserer. Vis mer

Slettet Instagram-post

Oslo Ap har tidligere hatt en post på Instagram, hvor Raymond Johansen er avbildet med teksten: «Raymond og Oslo Arbeiderparti har sikret billigere månedskort.»

Nå er posten slettet.

Partisekretær Øyvind Slåke i Oslo Arbeiderparti sier at bildet er fjernet etter medieoppslag fra debatten. Dette fordi budskapet i bildet kunne skape «uklarhet» om hva som er Oslo Aps «primærpolitikk».

– Vi bruker våre kanaler til å fremme Oslo Arbeiderpartis politikk, og hvis enkeltposter bidrar til uklarhet, tar vi de ned, sier han.

Han legger til at å kutte i pris er viktig.

– Men vi ønsker først og fremst et bedre tilbud til de som reiser med økt tilgjengelighet og flere avganger.

Vil gjøre endringen permanent

MDG, Johansens samarbeidspartner i byrådet, vil derimot at ordningen skal bli permanent.

Samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) er ikke imponert over uttalelsene fra sin egen byrådsleder.

– Det er jo litt komisk at Ap kjører en kampanje i sosiale medier om at «Raymond har sikret billigere månedskort», samtidig som Raymond kritiserer MDG for å ha kjempet for nettopp det, sier Stav.

Hun sier at hun uansett er trygg på at MDG får med seg Ap og SV med på billigere månedskort hvis de har makt også etter valget.

– Vi har økt antall kollektivavganger med 30.000 i uken siden Høyre styrte, samtidig som vi har kuttet prisene. I en tid hvor prisene og ulikhetene øker, stusser jeg over at Ap og SV ikke ønsker å prioritere billigere månedskort. Det er god og sosial miljøpolitikk som vil lette lommeboken til mange.