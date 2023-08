Tidligere forsvarssjef mener Forsvaret ikke tåler kritikk. Han frykter Norge skal gå på store tap.

Alle roper etter et større forsvar, men ikke tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Han synes Forsvaret er stort nok.

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen (73) er mer resignert enn bekymret over at Forsvaret ikke greier å modernisere seg. Vis mer

Publisert: 30.08.2023 22:03

– Mange offiserer plasserer Forsvaret på en slags pidestall som ikke tillater at man snakker det ned.

Det gjør at man ikke tenker kritisk, ifølge Sverre Diesen.

Han var forsvarssjef fra 2005 til 2009. Denne uken er han aktuell med en ny bok, kalt «Krig, konflikt og militærmakt». Siden 2012 har han jobbet som sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

I den nye boken etterlater ikke Diesen mye håp om en lys fremtid for det norske forsvaret.

Han sammenligner evnen til å skifte retning i Forsvaret med et tankskip. Det går veldig sakte.

Fakta Dette er Sverre Diesen Sverre Diesen (73) var forsvarssjef fra 2005 til 2009.

Siden 2012 har han jobbet som sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Han jobber med operasjonsanalyse og langtidsplanlegging.

Han er en kjent debattant i forsvarskretser og en sterk tilhenger av et mer moderne forsvar. Han vil blant annet at det skal brukes mer penger på droner og missiler og mindre på stridsvogner.

Diesen er samboer med sjefen i Forsvarsstaben, Elisabeth Natvig . Hun rangeres som nummer to i Forsvaret etter forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Vis mer

Frykter katastrofale nederlag

Diesen frykter at Norge skal gjøre samme feil som Irak i 1990 og Russland i 2022. Man tenker at man har verdens beste forsvar og så ender det med katastrofale nederlag.

– Det må ofte et militært nederlag til for vi i militæret skal forstå at utviklingen har endret hva som er et godt forsvar. Og Norge er intet unntak. Det krever at lederne i Forsvaret hele tiden spør seg: Har vi det riktige utstyret, trener vi godt nok, har vi det riktige lederskapet?

Her er to årsaker til at han er bekymret:

Det er en kronisk ubalanse mellom Forsvarets størrelse og materiell og de ressursene som skal til for å bemanne, trene og vedlikeholde det. Forsvaret har ikke endret seg slik det burde etter den kalde krigen, blant annet med tanke på økonomi-og teknologiutviklingen.

Diesen understreker at boken ikke er ment som en kritikk av Forsvaret.

En politisk skjønnhetskonkurranse

Han mener politikerne knives om å vedta et størst og dyrest mulig forsvar, som ingen vil finansiere når det kommer til stykket. Han kaller det en «politisk skjønnhetskonkurranse.» Ingen partier er bedre enn andre.

Siden Forsvaret ikke er kritiske nok til å si nei til nye og bedre våpen som ikke blir finansiert, ender man i en ond sirkel, ifølge Diesen.

Og det er der det norske forsvaret har havnet i dag: Det er kronisk underfinansiert. Og alle roper etter mer penger.

– Du satt som forsvarssjef fra 2005 til 2009. Hvilket ansvar har du for tingenes tilstand?

– Jeg har aldri foreslått et forsvar basert på noe annet enn den erfarte budsjettutviklingen.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen gjorde klokt i å fraråde regjeringen å kjøpe nye stridsvogner, mener Sverre Diesen. Vis mer

I strupen på regjeringen

I fjor høst frarådet forsvarssjef Eirik Kristoffersen regjeringen å kjøpe nye stridsvogner.

Mange i forsvarskretser trodde Kristoffersen hadde søkt råd hos Diesen, som i flere år har vært kritisk til stridsvogner. Diesen mener vi bør kjøpe flere droner og færre stridsvogner.

I boken skriver han:

«Den sviktende realismen i dagens operasjonskonsept vil det ta mindre enn en time å få en hvilken som helst uhildet forsamling til å innse. At regjeringen avviste forsvarssjefens anbefaling, kan derfor bare karakteriseres som oppsiktsvekkende.»

– Det er ikke fordi stridsvogner i seg selv er gammeldags. Men fordi en liten mekanisert brigade med stridsvogner ikke egner seg når du skal forsvare Finnmark, forklarer han.

Forsvarsdepartementet har ikke ønsket å kommentere Diesens kritikk.

Dette er en Leopard 2 A4. Den er over 40 år gammel og har gått ut på dato. Forsvarssjefen ønsket ikke å få den erstattet, men ble overkjørt av regjeringen. Vis mer

Den tidligere forsvarssjefen mener det ikke er sannsynlig at norske styrker skal klare å holde vårt nordligste fylke hvis russerne går til angrep.

Det er en helt urealistisk ambisjon. Norge må nøye seg med å påføre angriperen tap så lenge han befinner seg på norsk område. Det vil være langt mer effektivt med missiler og andre våpen som kan ramme fienden på lang avstand, ifølge Diesen.

Han peker på at Brigade nord lenge har hatt sitt hovedsete i fjellene i Troms. Det er det en grunn til: Her gir naturen mye bedre forutsetninger for effektivt å forsvare Norge.

En brigade er selve kjernen i Hæren. Den består av åtte bataljoner og ett militærkompani. Norge har i dag bare én brigade, som er Brigade nord, med rundt 4500 soldater.

Diesen viser til Forsvarets forskningsinstitutt. De anslår at Forsvaret hadde trengt to-tre brigader for å kunne holde Finnmark i en krigssituasjon frem til bistanden fra Nato ville komme.

– Ingen har fått til mindre enn meg

Selv om Diesen har mange forslag til hvordan Forsvaret kan bli bedre, ønsker han for all del ikke å gi inntrykk av at alt var så mye bedre da han var sjef. For det stemmer absolutt ikke, mener han.

– Det har aldri vært en forsvarssjef i nyere tid som har fått til mindre enn meg, hvis målestokken er gapet mellom mine ambisjoner og det jeg fikk gjennomslag for.