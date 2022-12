Regjeringen vil kunne stoppe hyttesalg på grunn av nasjonal sikkerhet

– Vi ønsker et fritt hyttemarked, men noen ganger kan det være attraktive eiendommer for en trusselaktør, sier justisminister Emilie Enger Mehl.

Justisminister Emilie Enger Mehl vil ha bedre kontroll med skjult eierskap av både eiendommer og selskaper i Norge. Hun ønsker å gi sikkerhetsmyndighetene vide fullmakter til å stoppe salg.

29. des. 2022 08:52 Sist oppdatert nå nettopp

(Bergens Tidende): Det er i en fersk stortingsmelding om nasjonal kontroll for å ivareta nasjonal sikkerhet regjeringen varsler at den vil ha mer kontroll over salg av eiendommer, skriver BT.

Med det menes at eiendommens beliggenhet kan legge til rette for uønsket virksomhet mot for eksempel forsvarsanlegg, kraftanlegg, eller annen infrastruktur.

