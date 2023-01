Bhatti i avhør i Pakistan: Snakket med Matapour fem dager før masseskytingen i Oslo

To av de siktede etter masseskytingen i Oslo i fjor, Arfan Bhatti og Zaniar Matapour, møtte hverandre nesten daglig i en periode og snakket ofte om homofili som synd, ifølge Bhatti selv.

Arfan Bhatti skal nå være i storbyen Lahore i Pakistan. Bildet av Bhatti ble tatt kort tid etter at han kom til Pakistan i juni i fjor.

05.01.2023 10:49

Arfan Bhatti (45) er en av fire siktede etter masseskytingen mot utestedene Per på hjørnet og London pub i Oslo sentrum natt til 25. juni i fjor. To personer ble drept i angrepet. Over 20 ble skadet.

Norsk-iranske Zaniar Matapour (43), som politiet mener utførte angrepet, ble lagt i bakken av folk på stedet etter kort tid.

Da angrepet skjedde, var Bhatti i Pakistan. Han ble siktet for medvirkning til skytingen tre måneder senere. Han ble samtidig etterlyst internasjonalt. Politiet mener Bhatti, på en eller annen måte, har hjulpet gjerningsmannen Zaniar Matapour da han gikk til angrep. Bhatti nekter for å ha noe som helst med saken å gjøre. Matapour har ikke forklart seg.

Fakta Masseskytingen i Oslo Natt til lørdag 25. juni skjøt og drepte Zaniar Matapour to personer og skadet 21. Angrepet skjedde utenfor utestedene Pers på hjørnet og London pub. PST tror at skeive var målet for masseskytingen og vurderte tidlig skytingen som en ekstrem islamistisk terrorhandling. En av politiets hypoteser er at det var et angrep rettet mot homofile, 25. juni skulle den årlige Pride-paraden arrangeres. Fire personer er siktet i saken. I tillegg til Matapour er Arfan Bhatti og to andre menn siktet. Matapour er siktet for selve skytingen, mens de tre andre er siktet for å ha medvirket til angrepet. Vis mer

Kort tid etter at siktelsen og etterlysningen ble kjent, ble Bhatti anholdt av en sikkerhetstjeneste i Pakistan. Han har sittet i en celle i byen Lahore i over tre måneder. I løpet av etterforskningen i Pakistan skal Bhatti kommet med flere detaljer om sin kontakt med Matapour.

Omfattende samtaler

Ifølge Aftenpostens kilder, som kjenner godt til etterforskningen i Pakistan, har Bhatti fortalt at han fra midten av 2020 begynte å ha mer omfattende kontakt og samtaler med Matapour.

29. juni i fjor offentliggjorde politiet overvåkingsbilder av siktede Zaniar Matapour.

Begge snakket om barneoppdragelse i samsvar med islams lære. I tillegg snakket de mye om levemåten i Norge. De besøkte hverandre ofte.

I 2021 hadde de flere samtaler om homofili og hvordan homofil praksis var i ferd med å spre seg i Norge. De var blant annet bekymret for at barn skulle lære om homofili i barnehagen.

Det var i kjølvannet av dette at Bhatti, ifølge sin egen forklaring, postet et innlegg om homofili på sin Facebook-side. Innlegget var et bilde av regnbueflagg i brann med et lite utdrag fra Koranen.

I verset fra Koranen som Bhatti henviste til, står det hvordan folk som var homofile i profeten Lots tid gikk under.

Hevder han snakket med Matapour 20. juni

Angrepet i Oslo i juni i fjor fant sted nesten tre uker etter at Bhatti reiste til Pakistan. Derfra skal Bhatti ha hatt telefonisk kontakt med Matapour. Han skal ha forklart til pakistanske tjenestefolk at han snakket med Matapour så sent som 20. juni, altså fem dager før angrepet.

På direkte spørsmål fra tjenestefolkene om Bhatti hadde gitt Matapour oppdrag om å utføre et terrorangrep i Norge før han reiste til Pakistan, svarer Bhatti at han ikke hadde gitt Matapour et slikt oppdrag. Han sier imidlertid at de ofte snakket sammen om «antimuslimske gjerninger» i Norge. Han sier Matapour heller ikke nevnte noe om det som skulle skje.

262 personer, inkludert de to døde, har status som fornærmet etter skytingen i Oslo sentrum i fjor.

Med «antimuslimske gjerninger» mener Bhatti blant annet brenning av Koranen. Om dette har han sagt følgende: «Koranen blir brent i Norge, noe som er svært sårende for muslimer».

Ifølge Bhatti fikk han først vite om angrepet via nyhetsmedier. Han mener at han ble dratt inn i saken bare fordi han er venn av Matapour og fordi han la ut ovennevnte post på Facebook.

Svein Holden, Bhattis forsvarer, sier til Aftenposten at han ikke har noen kommentarer til saken. Bhatti benekter å ha noe som helst å gjøre med hendelsen i Oslo.

Marius Dietrichson, som forsvarer Matapour, sier de mest sentrale opplysningene i saken er klausulerte og at han derfor ikke kan kommentere opplysningene.

– Hvordan stiller Matapour seg til siktelsen nå?

– Han har ikke forklart seg ennå, sier Dietrichson.

Politiadvokat Børge Enoksen i Oslo-politiet opplyser til Aftenposten at de jobber med å få siktede Bhatti utlevert til Norge, men han vil ikke si noe om status i det arbeidet.

I fjor høst var norsk politi i Pakistan for å legge til rette for et best mulig samarbeid med pakistanske myndigheter.

Enoksen sier til Aftenposten at han ikke ønsker å kommentere opplysningene i saken om Bhattis påståtte kontakt med Matapour, eller at de to skal ha hatt kontakt så sent som fem dager før angrepet i fjor.

Liker du også å høre nyhetene? Podkasten Forklart går gjennom historien om Norges kanskje mest kjente islamist på 15 minutter.

Politiet: Terrorhensikt styrket

Fire menn er siktet etter masseskytingen i Oslo. Alle er kjent av politiet fra tidligere. Foruten Zaniar Matapour (42), er Arfan Bhatti (45) siktet for medvirkning til terror.

Også en mann (35) er siktet for medvirkning til skytingen. Han erkjenner ikke straffskyld. Den fjerde siktede, en mann i i 40-årene som også er siktet for medvirkning, stiller seg uforstående til siktelsen.

Ifølge politiet er det kun én av de siktede som har forklart seg for politiet. Likevel nærmer etterforskningen seg en avslutning, ifølge Enoksen. 262 personer har status som fornærmet i saken, inkludert de to avdøde.

Den rettspsykiatriske undersøkelsen av siktede Matapour er enda ikke ferdig. Politiets mener deres hypotese om at skytingen, skjedde med terrorhensikt og etter forutgående planlegging fra flere personer, er styrket.

– Vi vil på et senere tidspunkt kunne si mer om bakgrunnen for dette, skriver Enoksen i en e-post til Aftenposten.