Tvillingene som døde i Spydeberg, er gravlagt fra Askim kirke

Tvillingene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) som døde i Spydeberg, delte kiste.

Tvillingene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen, som ble funnet døde av overdose i Spydeberg 8. januar, gravlegges fra Askim kirke onsdag.

25.01.2023 11:16 Oppdatert 25.01.2023 16:16

– To skjebner, ett liv. Sammen kom dere inn i livet vårt, sammen har dere nå forlatt oss, står det i dødsannonsen til de to.

Ifølge NRK var kirken fullsatt allerede en time før begravelsen startet klokka 10.30. Musiker Trygve Skaug spilte under seremonien.

Jentene ble funnet døde søndag 8. januar og døde trolig av overdose. Etterforforskningen pågår fortsatt.

– De var flotte, fargerike jenter som alltid spredte masse glede. Alle som har vært rundt tvillingene, har sagt at de er jenter som går rett i hjertet på dem. De var så naturlig vakre, fortalte jentenes mor, Kristi Skogsholm, til TV 2 i helgen.

Kapellan Preben Hodt forrettet begravelsen. Kirken var pyntet med en rekke rosa og lilla blomster. Seremonien begynte med at Skaug sang «Kommer det storm», ifølge VG.

To menn er siktet i saken og er varetektsfengslet i fire uker. En 27 år gammel mann er siktet for uaktsomt drap, mens en 18-åring er siktet for narkotikasalg og for å ha hensatt jentene i hjelpeløs tilstand.