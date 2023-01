Nå blir det et kraftig hopp i bøtesatsene

Fra 1. februar blir det et kraftig hopp i bøtesatsene for forenklede forelegg forenklede foreleggEt forenklet forelegg er en bot du får på stedet. Forenklete forelegg brukes som reaksjon på mindre alvorlige lovbrudd, for eksempel ved mindre trafikkforseelser. Hvis du vedtar boten, blir saken avgjort der og da. Et forenklet forelegg blir ikke registrert i bøte- og strafferegisteret. i trafikksaker.

1. mars 2022 økte bøtesatsene for forenklede forelegg i trafikksaker. Fra 1. februar, et snaut år senere, øker satsene nok en gang.

31.01.2023 21:36

(Stavanger Aftenblad): – Følg fartsgrensene, vær oppmerksom på skilt, følg trafikkreglene og la telefonen ligge. Det vil fortsatt være gratis, sier politibetjent Aleksander Naley ved trafikk- og sjøseksjonen i Sør-Vest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

Sist gang bøtesatsene for trafikkovertredelser økte, var i mars i fjor. I høst sendte Samferdselsdepartementet ut et forslag på høring: De ville øke satsene ytterligere og foreslo 30 prosent økning.

