Kinesisk våpenstudent fikk være gjesteforsker i Norge

Kinesiske doktorgradsstudenter fra det militære kinesiske universitetet NJUST har jobbet som gjesteforskere til det norske universitetet. Blant dem var en våpenstudent.

Her holder studenten som var i Norge, foredrag ved det militære universitetet. Nå jobber han som underviser innen ammunisjon. Vis mer

En kinesisk forsker ved et norsk universitet har vært tilknyttet det militære kinesiske universitetet Nanjing university of science and technology (NJUST). Mens han jobbet for det norske universitetet, fikk han innvilget patenter og publisert flere artikler sammen med forskere fra NJUST. En av dem var våpenforsker.

I noen av disse publikasjonene var også studenter oppført som oppfinnere og forfattere. En av dem var i 2014 oppført som våpenstudent ved NJUST.

Han var våpenstudent i 2014. Året etter kom han til Norge som gjesteforsker.

På NJUSTs nettsider ligger en eldre oversikt over patenter fra doktorgradsstudenter innen våpenteknologi. Der står studenten oppført som oppfinner av to patenter.

En av medoppfinnerne på disse patentene er forskeren ved det norske universitetet. Det var hos ham Skatteetaten gjennomførte en razzia 31. mai.

Kom som gjesteforsker i Norge

Et tredje patent både våpenstudenten og en toppleder ved NJUST var med på, er ifølge det kinesiske universitetet regnet som et nasjonalt våpenpatent.

Derfor er også navnet på patentet skjult fra oversikten. Patentet er ikke søkbart i patentdatabaser.

26. mars 2015 holdt våpenstudenten et foredrag for sine medstudenter i Nanjing. Da fortalte han om forskningen sin. Tematikken var den samme som han hadde jobbet sammen med forskeren i Norge om.

To og en halv uke senere kom han til Norge sammen med en annen doktorgradsstudent fra NJUST.

I ett år var de gjesteforskere ved det norske universitetet. Det bekrefter universitetet. De var bosatt i en bolig eid av studentsamskipnaden.

Underviser i ammunisjon i dag

Etter oppholdet i Norge, underviser nå våpenstudenten i ammunisjon ved NJUST. Det fremgår over lister over ansatte ved NJUST.

Studenten som kom sammen med ham jobber også ved NJUST. Han er blant annet tilknyttet et vitenskapelig tidsskrift som publiserer forskning om kontroll på fly og deteksjon av missiler, raketter og satellitter.

Aftenposten har forsøkt å komme i kontakt med de to studentene gjennom NJUST. De har ikke besvart henvendelsene.

Det norske universitetet har av hensyn til den ansatte forskeren valgt å ikke kommentere denne saken.