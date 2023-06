Samme dag som kona døde, sendte Nav brev om kutt av hele barnetrygden

Olve Vigeland Askim (49) mistet kona og mammaen til deres tre felles barn. På dødsdagen sendte Nav et brev som opprører.

24. februar 2023 døde Hanne Vigeland Askim (40) av kreft. Før begravelsen fikk enkemannen Olve Vigeland Askim dette brevet.

24. februar 2023 sovner Hanne Vigeland Askim (40) inn etter to år med kreftsykdom. Hun etterlater seg ektemannen Olve Vigeland Askim og deres tre barn på da henholdsvis åtte, seks og to år. Ektemannen er i dyp sorg, men han har forsøkt å forberede seg på noe av det som vil komme.

Gjennom Kreftforeningen og familiegrupper har Oslo-mannen snakket med andre som hadde vært oppe i samme situasjon.

– Som at jeg ville få mange brev. Men jeg var ikke helt forberedt på det som kom fra Nav, sier Askim.

Siden januar i år har Olve Vigeland Askim vært sykmeldt etter at kona Hanne Vigeland Askim døde.

«Du har rett til å klage ...»

Før begravelsen dumpet det ned et brev i postkassen. Det er datert 24. februar 2023, altså nøyaktig samme dag som kona Hanne Vigeland Askim døde.

I en slags tilstand av sorg og stress, registrerer han at det står:

BARNETRYGDEN OPPHØRER

Videre kan man lese:

«Vi har fått melding om at Hanne Margrethe Vigeland Askim er død.

Vi sender dette brevet for å informere om at barnetrygden opphører fra 1. mars 2023.

Vedtaket er gjort etter barnetrygdloven § 2.»

Du har rett til å klage ...

– Det er to ting som gjør at jeg reagerer. For det første: mister jeg barnetrygden? Hva betyr det? Hvorfor det? De kunne jo sendt et brev som var litt mer informativt. Som «når du har mistet din ektefelle, kan du søke her for å få tilbake barnetrygden.» Men noe slikt fikk jeg aldri.

Det andre han reagerer sterkt på er tidspunktet brevet er datert. Hanne Vigeland Askim døde på en fredag. Brevet lå i postkassen bare noen dager etter dødsfallet, og en drøy uke før begravelsen.

– Jeg trodde faktisk banken ville vært først ute, sier han.

Men de sperret ikke kontoene til Hanne Vigeland Askim før uken etter dødsfallet. Han undrer seg derfor over hvordan Nav fikk nyss på dødsfallet så raskt.

– Det føles litt som om de satt og ventet på det.

Klar beskjed om kreft: «Fuck canser». Kona Hanne Vigeland Askim døde av kreft.

Han har vært sykmeldt siden januar da situasjonen for Hanne Vigeland Askim forverret seg. Olve Vigeland Askim er utdannet animatør og har jobbet med animasjon, design og effekter til film og dataspill i over et kvart århundre.

Han befinner seg i sitt livs krise. Der sorgen gjør at du kan gå bort til kjøleskapet, og så tenker du «hva gjør jeg her».

I en slik situasjon oppfattes også ordlyden i «barnetrygdbrevet» fra Nav som kaldt, distansert og helt uten «kjøtt og blod».

– Selvsagt forstår jeg at stilen fra Nav skal være formell, men til sammenligning fikk jeg brev fra banken med post-it-lapp der det sto «kondolerer» og «bare ring hvis det er noe».

Hanne Vigeland Askim etterlater seg ektemannen Olve Vigeland Askim og deres tre barn på henholdsvis åtte, seks og to år.

– Uvanlig kjapt til Nav å være

Fordi «barnetrygdbrevet» virker så automatisert i stilen, tror Olve Vigeland Askim at dette ikke er et engangstilfelle. Eller et uhell. Han mistenker at det kan være et system.

– Jeg har en bekjent som mistet mannen sin. Hun fortalte også at Nav var veldig kjapt på, mens andre ting kan ta veldig lang tid hos dem. Spesielt om du skal søke om noe. Da er de langt fra så raske.

– Men hvorfor mistet du barnetrygden til barna?

– Da jeg ringte og spurte, fikk jeg forklart at vi mottok barnetrygden på en konto som sto i Hannes navn. Jeg ble nødt til å søke for å få den overført til meg, sier Olve Vigeland Askim.

Brevet fra Nav om at barnetrygden oppheves.

Slik svarer Nav – og beklager

– Når en person dør på et sykehus eller i en annen institusjon, så legges dødsmeldingen som oftest inn i dataregisteret med en gang. Samtidig går denne beskjeden til Folkeregisteret som også Nav mottar, sier Martin Brauer, fagansvarlig i Nav Familie og Pensjon.

– Og når vi får vite at en mottager av barnetrygden er død, går vi inn og saksbehandler, sier han.

– Men her får Olve Vigeland Askim beskjeden før begravelsen og i en livskrise?

– Det er et mål for oss at vi skal stanse ytelser så raskt som mulig for å forhindre feilutbetalinger. Og kunne gi informasjon til andre som kan ha rett til ytelsen. Men å sende ham brevet samme dag som dødsfallet, er for tett opptil, og det beklager vi.

Martin Brauer opplyser at Nav nå har avgjort at det skal gå minst fem arbeidsdager mellom dødstidspunktet og brevutsendelsen.

– Hvem har skrevet brevet for Nav, språket virker automatisert?

– I alle tilfeller der en mottager av barnetrygden er død, bruker vi en fast språkmal i slike brev. Det er ikke de to saksbehandlerne som har underskrevet brevet som har forfattet det. De har kun sendt det ut.

– Så brevet er systematisert?

– Det høres grusomt ut, men ja. Brevet er også gjort så nøytralt som mulig. Vi snakker om masseforvaltning til mottagere av barnetrygden som dør hvert år. Bak her ligger et stort spekter av hendelser som vi må ta hensyn til, sier Brauer.

Han forteller at Nav tidligere noen ganger la inn manuell tekst. Der kunne de skrive «vi kondolerer» og «vi ser at dette er en vanskelig situasjon».

– Men mange tilbakemeldinger gikk på at det var sterkt uønsket med ferdigtrykte kondolanser fra Nav. I de fleste tilfeller fungerer den nøytrale, faktabaserte tilnærmingen aller best. Men det handler mye om timingen her. Og i dette tilfellet her ble vedtaket sendt ut altfor tidlig.

– Til slutt var det jo kun snakk om å overføre barnetrygden fra hennes konto til hans?

– Ja, det kan synes slik, men i barnetrygdloven står det at kun kvinner som føder barn i Norge får barnetrygden automatisk. Alle andre må søke.