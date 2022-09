Politidirektoratet i brev til departementet: Passproblemene kan fortsette i 2023

Fortsatt er det lang leveringstid på pass. Det kan bli utfordringer med leveransekapasitet også i 2023.

Slik ser de nye passene ut.

16. sep. 2022 21:04 Sist oppdatert 45 minutter siden

Det fremkommer i et brev Politidirektoratet har sendt Justis- og beredskapsdepartementet i sommer, som Aftenposten har fått innsyn i.

«Thales har varslet at vi må være forberedt på utfordringer med leveransekapasitet også i 2023», heter det i brevet.

Thales er leverandøren som myndighetene har valgt til å produsere norske pass.

Det har vært et krevende år for alle som trenger nye ID-dokumenter. Etter måneder med produksjonsutfordringer og etterslep på pass, ble nasjonale ID-kort rammet av produksjonsfeil i august.

Produsenten oppdaget en svakhet mellom antenne og chip i ID-kortet som gjorde kortet vanskelig å lese.

180.000 norske ID-kort kunne være rammet. Derfor valgte politiet å vente på et helt nytt parti for å sikre at kortene var trygge.

Vær tidlig ute

Har man planer om utenlandsreise, er det lurt å være tidlig ute for å få nytt pass. Det er også lurt å følge med på politiets sider for passbestilling. Avbestilte timer legges ut fortløpende. Da Aftenposten søkte på dagens dato, fredag 16. september, var det ledig time på Grønland politistasjon kl. 22.00.

Produksjonstiden fra man har søkt om pass til det er klart til henting, er nå seks uker. Det tar tre–fire uker å få nasjonalt ID-kort.

Fra og med torsdag 1. september var det igjen mulig å søke om både pass og nasjonalt ID-kort samtidig.

Svakheter i kø- og timebestillingssystemet hos politiet er en utfordring. Datasystemet laget til politiet kan ikke vise oversikt over ledige timer.

Det er råvaremangel til passbøker som resulterer i redusert kapasitet hos produsenten.

Fortsatt oppfordrer politiet folk til å vente med å bestille reise til man vet om man har gyldig reisedokument.

Ingen ledige passtimer de neste ukene

Det er fortsatt lang kø for å få pass i sentrale strøk. I større byer og tettsteder på Østlandet er det ikke ledige timer de neste ukene. Først i november og desember åpner det seg for alvor opp i Oslo-området.

I Politidirektoratets brev til Justis- og beredskapsdepartementet fremkommer det at det er behov for å ha flere operative skranker i beredskap i fremtiden.

Særlig gjelder dette i det sentrale østlandsområdet og i de større byene. Politidirektoratet mener også at timebestillingsløsningen bør bli langt bedre.

Aftenposten har bedt Justis- og beredskapsdepartementet om svar på hva som er gjort for å hindre leveringsproblemer i 2023.

Kommunikasjonsenheten i departementet henviser tilbake til Politidirektoratet, som altså har sendt brevet.