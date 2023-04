Mafia, kartell og gjenger fra Balkan. Disse kontrollerer kokainrutene til Europa.

Politiet vil forsøke å finne ut om over 800 kilo med kokain var ment for Norge eller ikke. Hvilke kriminelle nettverk har kapasitet til å smugle så store mengder kokain?

I 2021 ble det tatt beslag i rundt 1,5 tonn kokain i den tyske delstaten Bayern.

02.04.2023 19:31 Oppdatert 02.04.2023 19:59

Først tok tysk politi 1200 kg med kokain. Deretter tipset de norske kolleger, som tok over 800 kg.

I en annen operasjon gikk myndighetene i Tyskland, Frankrike, Spania og Brasil til aksjon mot det som beskrives som et av de mest aktive smuglernettverkene. 15 personer ble arrestert i Brasil og mer enn 17 tonn med kokain ble tatt i beslag, ifølge Europol.

Norsk politi tror at mengden kokain som ble funnet i bananeskene i Oslo kan tyde på at stoffet skulle et annet sted.

Hvilke nettverk har mulighet til å smugle så store mengder kokain?

Mellom bananene fant norsk politi denne uken over 800 kg kokain. Det er det største beslaget som er gjort i Norge.

Så langt har politiet ingen mistenkte eller siktet noen i saken. Det er for tidlig å si om beslaget i Oslo kan kobles til noen av største kriminelle nettverkene i Europa eller i Latin-Amerika.

Sendes fra to steder

Kokainet som ble funnet hos Bama, ble smuglet i banankasser. Tollvesenet har fredag opplyst at disse kom fra Ecuador. Det er neppe tilfeldig.

Ifølge en rapport fra FNs kontor for narkotika og kriminalitet, så er det to land det ofte sendes kokain fra. Det er Ecuador og Brasil.

Kokainet blir hovedsakelig produsert i Colombia, Peru og Bolivia. Men sendes gjerne til Europa og andre steder via Ecuador og Brasil, ifølge FNs rapport.

Flere kriminelle nettverk har de siste årene etablert seg i Ecuador og Colombia. Dette for å sikre en jevn strøm av kokain til Europa. I andre enden sitter ofte kriminelle nettverk fra Balkan og italiensk mafia.

EUs narkotikabyrå (EMCDDA) peker på tre kriminelle nettverk som sentrale i kokainmarkedet i Europa. De kommer fra Italia, Mexico og Balkan.

Her står en politimann i Ecuador vakt ved et stort kokainbeslag. Landet er et av flere hvor kriminelle nettverk sender kokain fra.

Italias mektigste mafia

Cosa nostra Cosa nostraNavnet viser til mafiaen på Sicilia. og Camorra CamorraViser til en italiensk kriminell organisasjon som oppstod i Napoli-området.. Begge notorisk kjent for mafiavirksomhet. Men det er ’Ndrangheta fra Calabria, regionen helt sør i Italia, som regnes for å være den mektigste av dem alle.

Gruppen er delt inn i ulike klaner og har spesialisert seg på kokain, mye takket være gode forbindelser til Sør-Amerika.

For mens mafiaen på Sicilia og rundt Napoli havnet i offentlighetens søkelys og begynte å snakke med politiet, bygde klanene i sør seg opp. Etter hvert fikk de nærmest et monopol for innførsel av kokain i Europa.

Samtidig som de samarbeider med grupper i Sør-Amerika, så konkurrerer de også mot noen av de største aktørene i Latin-Amerika.

Her går amerikansk og italiensk politi til aksjon mot et mistenkt medlem av ’Ndrangheta.

Mexicansk ekspertise

Det er ikke bare den italienske mafiaen som vil få kokain til Europa. De siste årene har flere politiaksjoner vist at narkokartellene i Mexico er svært interessert i det europeiske markedet.

En rapport fra Europol og det amerikanske narkotikapolitiet DEA, peker på at kartellene og kriminelle grupper i Europa har samarbeidet tett for å smugle kokain til Europa. Noe som skjer stadig hyppigere.

I 2021 avslørte politiet at et kriminelt nettverk i Spania samarbeidet med Beltran Leyva-kartellet med å frakte 1,3 tonn med kokain. Da ble stoffet på innsiden av byggemateriale.

Året før ble det avdekket at Sinaloa-kartellet samarbeidet med italienske grupper til å smugle kokain til Sør-Italia. Kokainen ble hentet i Colombia med privatfly, som mellomlandet på Kapp Verde og levert i Catania. En ansatt ved flyplassen ble betalt for å legge til rette for smuglingen.

Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, også kjent som «El Chapo» Guzmán, er den mest kjente lederen av Sinaloa-kartellet. Han er dømt til livstid i fengsel pluss 30 år i USA.

Særlig Sinaloa-kartellet er kjent for å finne nye og effektive ruter for å frakte stoff. De er i også beryktet for å være svært voldelige.

Å frakte kokain ved hjelp av varer som frukt er lenge blitt brukt som en metode for å få stoffet forbi myndighetene.

Direkte kontakt

Det tredje nettverket det pekes på, er kriminelle nettverk fra Balkan. I løpet av de siste ti årene har de slått seg frem. EUs narkotikabyrå peker blant annet på et albansk nettverk, hvor lederen sitter i Ecuador, som sentral.

Lederen har direkte kontakt med produsentene i Sør-Amerika. Slik kan de organisere store forsendelser.

Disse nettverkene øst i Europa kan skaffe store mengder kokain, som ofte er innom land vest i Europa, men som ofte skal til markedet i Øst-Europa. Disse nettverkene sender over deler av forsendelsen til Skandinavia, ifølge Europol.

Fiffige smuglemetoder

Kokainets veier inn til Europa er mange. Skal vi ta utgangspunkt i hvor mest kokain blir beslaglagt, så er det havnene i Antwerpen og Rotterdam som er de største innførselsårene for kokain til Europa. Det viser tall fra Verdens tollorganisasjon (WCO).

Illustrasjonen viser kokain beslaglagt ved disse havnene i 2021.

Partiet som ble funnet i Norge og det i Tyskland kobles sammen, forteller personer i politiet til Aftenposten. Begge stedene ble kokainet funnet i banankasser.

Å frakte kokain ved hjelp av mat ikke nytt.

I Portugal og Spania ble det avdekket at kokain ble gjemt på innsiden av ananas. Det er også funnet kokain i forsendelser av kjøtt fra Brasil.

Det er heller ikke første gang kokain dukker opp i banankasser i Norge. I 2014 fant Tollvesenet 145 kilo kokain gjemt i banankasser.