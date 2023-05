Elevene følte seg krenket. Det sendte to lærere ut døren.

I Alver endte to konflikter med sluttavtaler, gransking og politikere som punget ut fem millioner. Hva gikk galt ved Knarvik ungdomsskule?

(Bergens Tidende): Solen skinner på Knarvik ungdomsskule. Utenfor står Nils Ole Flønes og kvier seg for å gå inn.

I 28 år var han lærer her på skolen, frem til en disputt våren 2019. Siden har 67-åringen holdt seg unna sin gamle arbeidsplass, skriver Bergens Tidende.

– Det er ubehagelig å være her, fordi det har vært en sånn ekstrem påkjenning, sier Flønes.

– Jeg har angret på at jeg i det hele tatt begynte i skoleverket.

Sammen med ham står en tidligere kollega, Ole Magnus Dalland (46). Han hadde allerede problemer da Flønes havnet i trøbbel.

Nå jobber Dalland på en annen skole, men yrkesgleden er ødelagt.

– Jeg prøver å komme meg vekk fra skoleverket, sier han og sukker.

– Men det er ikke så enkelt.

Hva er en krenkelse? Hva kan en lærer si eller gjøre uten å bryte elevenes rettigheter? Hvor går grensen – og hvem skal vurdere om den er brutt?

Slike spørsmål henger igjen i skolegangene på Knarvik etter at Flønes og Dalland forsvant. Over hele landet er lærere redde for å havne i en lignende knipe.

Frykten er at et skjevt ord eller en diskutabel fysisk inngripen defineres som en krenkelse og koster dem jobben. Koker det ned til påstand mot påstand, mener mange at eleven har overtaket.

– Lærerne er satt sjakk matt. Elevene har fått sin rettssikkerhet styrket noe voldsomt, på bekostning av lærerne, sier skoleforsker Børge Skåland.

Problemet skal være en endring av Opplæringsloven i 2017. Lærerne mener de nye reglene for elevenes skolemiljø, kapittel 9A, var sentral da det skar seg i Knarvik to år senere.

Hva var det så som skjedde på Knarvik ungdomsskule i 2019?

Bagateller og misforståelser, mener lærerne.

Krenkelser, mente to elever og deres foreldre. De har ikke ønsket å uttale seg i denne artikkelen.

Rektor la imidlertid deres oppfatning til grunn, med støtte i kapittel 9A. Dermed fikk ikke lærerne en reell sjanse til å forsvare seg, mener de selv.

– Hele min karriere var slutt da eleven fikk forklare seg for rektor. Da var saken allerede avgjort, hevder Nils Ole Flønes.

Nils Ole Flønes mener hans sak er et eksempel på at Opplæringsloven gir elevene makt over lærerne.

For første gang er 67-åringen tilbake i korridoren utenfor sitt gamle klasserom. Her forteller han sin versjon av hendelsen en maidag for fire år siden: