Bygning raste sammen på fabrikk i Halden: – Person satt på do, og toalettet forsvant under ham

Ingen av de 21 personene som var på jobb ble skadet da at deler av en bygning på papirfabrikken Saugbrugs i Halden raste sammen natt til torsdag.

Deler av en bygning på papirfabrikken Saugbrugs i Halden har falt sammen etter at deler av en fjellskrent raste inn i bygningen.

– Det var deler av fjellet som raste inn i bygningen. Det førte til at flere kraner veltet og at deler av bygningen falt sammen, sier vaktleder Arne Normi ved Øst 110-sentralen til NTB.

Det befant seg 21 personer inne i bygningen da hendelsen fant sted. Alle disse er gjort rede for og ingen er skadet.

Vegger og tak

Politiet fikk melding om hendelsen rundt klokken 4.35, sier operasjonsleder Trond Lorentzen i Øst politidistrikt til NTB.

– En person var en kort tid sperret inne, men ble frigjort etter kort tid. De ansatte har samlet seg og blir ivaretatt av helsevesenet sammen med kommunen og arbeidsgiver.

Lorentzen er ikke kjent med hvor store deler av bygningen som har rast sammen, men opplyser at det er snakk om vegger og tak.

– Norges Geotekniske Institutt har sendt geolog til stedet, som vil gjøre vurderinger sammen med politiets innsatsleder med tanke på om det kan gå nye ras.

En stor del av fjellet ved bygningen har rast ned.

– Flaks at det gikk bra

En av de ansatte forteller om dramatikken til Halden Arbeiderblad:

– Det var helt spinnvilt. Jeg forstår det ikke. Det er bare flaks at det gikk bra med oss 21 som var på jobb, sier den ansatte.

Han sier det var flaks at raset skjedde på natten, når de tross alt er få på jobb. De ansatte fikk beskjed om å dra hjem og hvile. Så skal skiftet samles for en debrief torsdag ettermiddag.

Politiets innsatsleder Anders Strømsæther sier til avisen at raset var en tøff opplevelse for mange ansatte.

– Utrolig nok har ingen personer kommet til skade, det er vi glade for, sier han.

Toalettet forsvant

Strømsæther forteller at raset ikke utgjør noen fare for bygninger oppe på fjellet. Det er imidlertid sperret av et lite område på toppen av fjellet.

Det er 100 meter fra skredet og inn til nærmeste bebyggelse på toppen av fjellet, som ikke er vurdert til å være et farlig område, fastslår leder Ole Christian Torgalsbøen for Halden Brannvesen overfor avisen.

Også han priser seg lykkelig over at ingen ble skadet:

– Det er bare et mirakel at ikke menneskeliv har gått tapt. Det var så dramatisk at et menneske satt på do, og toalettet forsvant under ham, sier han.