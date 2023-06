Kl. 02.55 fødte hun sønnen. Kl. 07.02 fikk hun varsel fra Nav om foreldrepengekutt.

Den første «gratulasjonsmeldingen» etter fødselen kom ikke fra familie eller nære venner. Men fra Nav.

– Jeg må ha ligget øverst på en eller annen liste hos Nav den natten, sier Marte Morland. Hun fødte sønnen Olav i august i fjor.

2. august 2022, sent på natten, ble Marte Morland mamma for andre gang. På Bærum sykehus fødte hun sønnen Olav åtte dager før termin. Omtåket og lykkelig over at alt hadde gått bra, registrerte hun fra sykehussengen at hun hadde mottatt en melding på smarttelefonen. En SMS varslet henne om post fra Nav i Digipost. Brevet var ingen gratulasjonshilsen til den nye verdensborgeren eller hans foreldre, men handlet om redusert betalt permisjon.

Øverst sto det med uthevet skrift:

Nav har endret foreldrepengeperioden din.

Lenger ned i brevet sto det:

Du fødte før termin, og derfor mister du 6 dager med foreldrepenger.

Vedtaket er gjort etter folketrygdloven §§ 14-9, 14–10 og 14–12.

Avslutningsvis:

Du har rett til å klage innen 6 uker ...

– Siden fødselen skjedde nattetid, hadde hverken mannen min eller jeg snakket med foreldrene våre. Nav var de aller første vi hørte noe fra, sier Marte Morland.

«Tidlig på jobb» andre steder også

Forrige uke skrev Aftenposten om Olve Vigeland Askim (49) som mistet kona og mammaen til deres tre felles barn. Allerede på dødsdagen og drøyt en uke før begravelsen, sendte Nav et brev om at barnetrygden opphører.

– Det føles litt som om de satt og ventet på det, sier Vigeland Askim.

Nav beklager tidspunktet av brevutsendingen. Det er nå avgjort at det fra dødstidspunktet og til brevutsendelsen skal gå minst fem arbeidsdager.

Nå viser det seg at Nav er «grytidlig på jobb» også på andre områder.

Marte Morland sier hun ble tatt på sengen – i dobbelt forstand – da hun valgte å lese brevet fra Nav så tett etter fødselen.

– Skal jeg ta stilling til dette nå? Var dette noe jeg burde tenke på der jeg lå i sykehussengen med en par timer gammel baby? Det var en helt rar situasjon etter å ha lest brevet, sier hun.

31-åringen vil understreke at hun ikke kan sammenligne sin opplevelse med Olve Vigeland Askims.

– Det jeg opplevde, er en bagatell.

Men hun lot seg overraske av hendelsen med Nav.

– I mitt tilfelle var fødselen ganske langvarig, men udramatisk. Åtte dager før termin er ikke veldig mye. Men jeg lurer på om Nav sender ut det samme brevet til de som har opplevd prematur fødsel (minst tre uker før termin red.anm.). Der hverdagen vil bli langt mer bekymringsfull for foreldrene enn hos oss. Og så får du et slikt brev oppå mye annen informasjon. Hvordan er det for dem?

Marte Morland er opprinnelig fra Oslo, men bor med familien på fire på Eiksmarka i Bærum.

Og noen trodde Nav brukte lang tid ...

Marte Morland har fortalt om Nav-brevet til alle hun kjenner. De fleste blir lattermilde når de får høre om det.

– Fordi mange har en forestilling om at Nav er trege. Men akkurat her var de absurd raske.

Til daglig jobber juristen som compliance rådgiver i finanskonsernet Eika Gruppen AS. Der følger hun opp banker som er underlagt hvitvaskingsregelverket. Hennes jobb har ingen likhetstrekk med Nav, og hun har forståelse for at Nav ikke har noen enkel jobb.

– Men i mitt tilfelle er det spesielt to ting jeg reagerer på. At de var så kjappe og at språket er så sterilt, sier hun.

– Jeg forstår at Nav ikke treffer alle med et «gratulerer». Men for min del kunne de gjerne påspandert seg et «Gratulerer med barnet!» Før de følger opp med «Nå mister du seks dager med permisjonspenger fordi systemet er satt opp sånn».

– Har du hørt om flere som har opplevd det samme som deg?

– Ja, jeg vet jo om andre som har fått lignende varsler – på samme dag og noen få timer etter fødselen.

Fikk Nav-brev én time etter fødsel

Aftenposten har også vært i kontakt med flere som har opplevd det samme som Marte Morland.

En kvinne som vil være anonym, sier at hun fikk brev fra Nav én (1) time etter at datteren hennes var født. Hun fikk beskjed om at hun hadde mistet tre dager med foreldrepenger. Årsaken var at barnet ble født tre dager før termindatoen i november 2022.

– Det var den første «gratulasjonsmeldingen» vi fikk etter at babyen vår ble født. Hun ble født kl. 08.42. Brevet kom kl. 09.53 samme dag.

Aftenposten har sett brevet Nav sendte henne. Formuleringene er automatisert og bortimot identisk med det Marte Morland mottok fire timer etter fødsel.

– Jeg har hørt om andre som har fått dette lynkjapt. Noen av dem har mistet langt flere dager enn meg, sier hun.

Dette svarer Nav: Skal kunne innrette seg raskt

– Når fødselen registreres på sykehuset omtrent samtidig som den skjer, overføres informasjonen direkte til Folkeregisteret. Og meldingen sendes videre til oss, sier Martin Brauer, fagansvarlig i Nav Familie og Pensjon.

Han sier Nav automatisk kontrollerer fødselsdato opp mot perioden med foreldrepenger. Vedtaket er helautomatisert og brevet er uten navn på en saksbehandler.

– Hvis vi ser at fødselsdatoen er før terminen, sender vi automatisk ut et vedtak. Dette er gjort for at foreldrene raskt skal kunne innrette seg, men vi ser at dette kan være for tidlig for enkelte, sier Brauer.

– Hva tenker du når noen får brevet én time etter fødselen?

– Jeg tenker at én time etter fødselen kan være et tidspunkt da man ikke er helt klar til å innrette seg etter sine rettigheter og plikter.

Fra mai har Nav endret rutinene, opplyser Brauer.

– Nå har vi lagt inn en forsinkelse. Vedtak skal sendes ut tidligst 24 timer etter fødselen.

Fakta Hvorfor blir noen fratatt foreldrepenger? Ingen kan vel bestemme når man skal føde ...

* Foreldrepenger innvilges før barnet er født. Da legger Nav inn en termindato og fatter et vedtak. Regelen er at minimum tre uker må avvikles før fødsel.

* Hvis barnet fødes før denne terminen, kan ikke disse dagene flyttes til etter fødselen. Reglene her følges av Folketrygdloven.

* Ordningen med disse tre ukene har vært gjeldende siden 90-tallet. Da kom det en lovendring som gjorde at foreldrepengeperioden ble lengre, og forlengelsen ble lagt til før fødsel.

Kilde: Nav

Alle får samme brevet

Brevene er gjort nøytrale i både innhold og stil fordi Nav ikke har opplysninger om alle sider av en sak, forteller Martin Brauer.

– Betyr det at dere sender samme brev til foreldre som akkurat har opplevd en prematur fødsel?

– Ja, alle som føder før termin, får det samme brevet. Nettopp derfor er brevet gjort nøytralt for å kunne brukes både i situasjoner med dramatiske premature fødsler og ved fødsler nærmere termin. Brevet skal passe i alle tenkelige situasjoner.