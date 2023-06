Sommervarselet er klart: Juli blir varmere enn normalt i Sør-Norge og Europa

Hetebølgen er over, men hele juli blir trolig i snitt 1–3 grader varmere enn normalt. En viktig grunn til det er noe høyst unormalt som skjer ute på havet.

Kartet viser hvilke områder som mest sannsynlig får en unormalt varm juli. Jo mørkere rød, jo større er sannsynligheten for varmere temperaturer enn normalt. Vis mer

Værfenomenet El Niño El NiñoVærfenomen som oppstår naturlig med 2–7 års mellomrom når overflatevannet i deler av Stillehavet blir unormalt varmt. har meldt sin ankomst. Allerede har det fått skylden for både massedød av fugler i Mexico, og stigende sjokoladepriser.

Er det også dette som ser ut til å gi oss en uvanlig varm sommer?

Analyser fra klimavarsling.no og det europeiske senteret for mellomlange værmeldinger (ECMWF) viser nemlig det samme:

Juli vil etter all sannsynlighet bli varmere enn vanlig, både i Sør-Norge og i store deler av Europa.

Ifølge klimavarsling.no vil juli med 70–80 prosent sannsynlighet bli varmere enn vanlig i Sør-Norge.

Temperaturene i Sør-Norge vil ligge 1–3 grader over normalen i snitt i hele juli, ifølge ECMWF.

Langs hele vestkysten av Europa vil det også nesten helt sikkert bli varmere enn vanlig. Det samme gjelder for sørlige deler av Østersjøen.

Men har du lagt turen til de østlige delene av Middelhavet, som til Italia, Hellas og Tyrkia, vil du mest sannsynlig oppleve julitemperaturer på det jevne.

El Niño pårivker lite

For to uker siden erklærte amerikanske værforskere at El Niño har startet. «Guttungen», som det heter på spansk, er et værfenomen som oppstår naturlig hvert 2–7 år når temperaturene i Stillehavet er uvanlig høye.

Det gir normalt noe høyere temperatur på kloden.

Men det er bare en liten del av forklaringen på hvorfor sommeren ventes å bli av det varmere slaget, sier forsker Erik Kolstad. Han jobber ved NORCR og Bjerknessenteret for klimaforskning og står bak klimavarsling.no.

– Når man ser tilbake på tidligere El Niño-situasjoner, har det svak påvirkning på sommerværet i Norge og Europa, og det blir vanligvis noe varmere enn normalt. Men lavere breddegrader blir betydelig mer påvirket, sier han.

Han sier El Niño ikke gir noen klare værmønstre så langt nord. Påvirkningen er størst i tropene. Jo lengre nord eller sør du kommer, jo mindre forutsigbare blir effektene. Vi påvirkes også av El Niño, men hvordan det slår ut, varierer.

Mer skogbranner - og flom

Andre steder er mønstrene tydelige: Australia får for eksempel langt mer tørke og skogbranner i perioder der værfenomenet dominerer.

– Australia har hatt en pause med lite hetebølger og skogbranner på grunn av La Niña i flere år, men nå vet vi at det braker løs igjen, sier Kolstad.

Andre steder igjen får mer nedbør.

– I Øst-Afrika, som har hatt tørke i flere år knyttet til La Niña La NiñaDet motsatte fenomenet, at deler av Stillehavet blir uvanlig kaldt, har i nyere tid fått navnet «La Niña», «jentungen»., blir det motsatt. Der blir det våtere og større sjanse for flom. I California er det også mindre sjanse for tørke når du har El Niño, sier Kolstad.

På kartet under ser du hvilke deler av verden som kan vente seg mindre og mer nedbør som følge av El Niño:

De røde områdene på kartet får mindre nedbør med El Niño, og mer med La Niña. For blå områder gjelder det motsatte.

Hetebølge på havet

Det er et annet forhold som i langt større grad påvirker været i Norge og Europa denne sommeren: Hetebølgen i Atlanteren.

Temperaturen i det nordlige Atlanterhavet har ligget godt over normalen i hele år. De siste ukene har den skutt i været, og ligger nå 1,1 grader over snittet.

Vest for Storbritannia er havet hele fem grader varmere enn normalt. Aldri før har det blitt målt så høye temperaturer i Atlanterhavet.

Denne grafen har gått viralt den siste uken, og viser tydelig hva det handler om:

Grafen viser hvordan temperaturen i Atlanterhavet har utviklet seg i forhold til snittet (0) hvert år siden 1982. I 2023 har temperaturene ligget langt over snittet. Det er aldri før målt så høye temperaturer i Atlanterhavet.

– Vi ser at det er veldig varmt i Atlanterhavet, og det vil med all sannsynlighet påvirke været vårt i sommer, særlig i Vest- og Sør-Norge. I nord er havet kaldere, derfor får vi også mest sannsynlig en kaldere sommer enn normalt der, sier Kolstad.

Men hvorfor er havet her så varmt akkurat nå?

Umulig uten global oppvarming

Her kan El Niño ha en finger med i spillet. Men det forklarer bare litt, sier Kolstads kollega ved Bjerknessenteret, Marius Årthun.

– Det er flere faktorer som sammenfaller, sier Årthun.

For det første har Atlanterhavet store, naturlige svingninger i temperaturen. I 2014–15 hadde vi en periode med unormalt lave temperaturer, en såkalt «cold blob». Nå har vi en «warm blob».

Denne naturlige varme perioden kommer på toppen av temperaturstigningen som skjer på grunn av global oppvarming.

– I tillegg har vi et skifte fra La Niña til El Niño som bidrar til å dra temperaturen globalt i en varmere retning, sier Årthun.

– Ville rekordene vi ser i havtemperatur nå skjedd uten global oppvarming?

– Nei, det tror jeg ikke. De rekordene vi ser nå, om det er hetebølger i havet eller på land, er vanskelig å få til uten bidraget fra global oppvarming, sier Årthun.