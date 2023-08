Usynlige parasitter sprer seg i Norge

Norsk natur angripes ikke bare av hyttefelt og vindturbiner. Ny Fremmedartsliste påviser massivt inntog av nye arter. Noen av dem er nesten usynlige.

Havnespy eller japansk sjøpung er ny på listen over fremmede arter som reporduserer seg i Norge. Arten er i høyeste risikokategori og har spredd seg voldsomt på få år. Vis mer

Publisert: 11.08.2023

1400 fremmede arter har spredt seg til norsk natur. Flere hundre andre kan komme når som helst.

En desemberdag i 2020 gikk alarmen.

Japansk spy kom som blindpassasjer

Da ble havnespy oppdaget i Engøysundet i Stavanger. Egentlig heter det japansk sjøpung.

Alarmen burde gå flere ganger hver uke. Hver dag importeres skumle arter ufrivillig til Norge.

Den slimete sjøpungen minner mest om spy som flyter utover. Det sprer seg svært raskt og har ødelagt bunnlivet i mange haver i verden. Nå dekker den mer enn halvparten av sjøbunnen i Engøysundet. På sin vei kveler den norske arter og forandrer økosystemet fullstendig.

Sørhare er allerede vanlig i Østfold. Trolig stammer de fra Sverige hvor de ble satt ut opå 1800-tallet. Kommer opprinnelig fra det sørlige europa og Vest-Asia. Utgjør svært høyrisiko for den norske skogsharen.

De siste tre årene er den funnet flere steder på Vest- og Sørlandet. I sommer ble den funnet på Koster, ikke langt fra innløpet til Oslofjorden.

Om den sprer seg inn i fjorden mot hovedstaden, kan det bli dødsstøtet for en fjord som allerede står midt i et økologisk sammenbrudd.

Havnespy kom sannsynligvis til Stavanger som blindpassasjer på en båt.

Mange fremmede arter kommer på den måten. De sniker seg inn i landet med ballastvann i en båt eller i en jordklump rundt blomsten du planter i hagen.

Andre, som Stillehavsøsters, har rømt fra oppdrettsanlegg. Syrin sniker seg fra hagene våre og ut i naturen. Der utkonkurrerer de truede norske busker og blomster. Matgressløk stikker av fra kjøkkenhagen.

Eggsporesoppen Aphanomyces astaci, også kalt krepsepest, kan redusere bestanden av den rødlistede og truede norske edelkrepsen. Den har kommet hit med signalkreps som er satt ut. Den spres også med tropiske reker som brukes i akvarium , og overlever selv om reken dør i kaldt norsk vann.

800 nye arter vurdert

Fredag presenterte Artsdatabanken den nye listen. Den forrige kom i 2018. Siden da er nye 800 arter risikovurdert. Flere arter som for fem år siden var såkalte dørstokkarter, har nå tatt steget ut i naturen vår.

Såkalte fremmede arter er det vi mennesker som har spredt til natur der de ikke hører hjemme. Disse artene utgjør en av de største truslene mot norsk natur.

Fremmedartslisten må ikke forveksles med forbudslisten. Det er en oversikt over planter det er forbudt å importere og selge i Norge.

Olga Hilmo har ledet arbeidet med den nye listen:

– Det er viktig å holde et våkent øye på alle de fremmede artene, og spesielt de som er vurdert til å være høyrisikoarter, sier hun.

– Høyrisikoartene utkonkurrerer og fortrenger arter som hører til i norsk natur, hvorav mange er truet. De kan også virke negativt inn på truede naturtyper. Fremmede arter kan krysse seg med beslektede arter i Norge og forurense genmaterialet, sier Hilmo.

Fakta Så mange arter må vi se opp for Årets liste vurderer hvordan 2342 fremmede arter truer norsk natur økologisk: Noen har null risiko (for eksempel den asiatiske mandarinanden). Andre har svært høy risiko (for eksempel havnespy)

20 prosent av de vurderte artene er såkalte høyrisikoarter. Det betyr at de utgjør en stor trussel mot norsk natur, landbruket, skogbruket og andre næringer.

1400 fremmede arter er etablert og reproduserer seg utenførs i norsk natur.

Hele 40 prosent av artene som ble vurdert i 2018, er nå plassert i en mer alvorlig kategori.

Fremmede arter som var etablert i Norge før år 1800 er ikke risikovurdert. Disse betraktes nå som stedegne norske arter. Vis mer

40 nye på fem år

De siste årene har Artsdatabanken gjort et stort arbeid for å kartlegge såkalte dørstokkarter. Mange hundre arter finnes i nabolandene våre. Og når som helst kan de dssuten følge med importerte hageplanter til Norge.

De står på dørstokken vår. Kategorien omfatter også arter som foreløpig kun finnes i hager og parker, men ikke ute i naturen.

Men den flytteturen er kort. Hele 42 arter som for bare fem år siden ble vurdert som dørstokkarter har nå tatt svalestupet ut i norsk natur.

Én av dem er den rødlige djeveltungen. Det er en alge (tang) som kan bli opptil tre meter lang.

Asiatisk geithams hører opprinneleg hjemme i Asia. I 2004 blei den påvist i Frankrike og har spredd seg til flere europeisk land. Denne geithamsen er et rovdyr og er en trussel birøkternæringen. Om det kommer til Norge vil den være en trussel også mot våre pollinerende insekter.

En viktig årsak til at så mange nye arter klarer å slå seg ned her, er klimaendringene. Det gjær at vi har kortere vintre og høyere temperaturer hele året.

Hele 1134 dørstikkarter er risikovurdert på årets liste. Det er 800 flere enn i 2018. Ekspertene tror disse artene vil repordusere seg i norsk natur i løpet av de neste 50 årene.

Myndighetene forsøker å skaffe seg kunnskap for å sette inn mottiltak tidlig. Når arten er etablert, er det oftest for sent.

Olga Hilmo er ikke overrasket over rushet av nye fremmede arter: – Men utsrakt global handel kommer veldig mange nye arter til landet hver dag. Mange kommer fra områder som ligner bioklimatisk på Norge. Og med klimaendringene vil mange av dem ha potensiale til å etablere seg her, sier hun.

Et dødt eksemplar av husspissmus ble funnet på Jæren i 2012. I årene etter er det funnet mange ekseplarer av arten. Husspissmus er en av de nye artene på Fremmedartlisten og omtales som en art med høy risiko for norsk natur. Vis mer

Usynlige skurker

Noen er det lett å få øye på. Som brunskogsneglen eller stillehavsøstersen.

Men en del av nykommerne er så små at de har gått under radaren. I årets liste er det føyd til 29 slike småttinger. Blant annet:

Tre ulike parasitter.

En flatbørstemark som er funnet inne i stillehavsøsters.

En liten husspissmus som nylig ble oppdaget på Jæren.

Syv av disse 29 har høy eller svært høy risiko for naturen. De kan gjøre skade på dyr og planter. Det kan igjen føre til store økonomiske tap i blant annet landbruket.