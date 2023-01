Slik begrunner de fiaskoåpningen

Hva gikk galt med Follobanen? Nå har jernbanetoppene sendt sine svar til statsråden.

Follobanen har vært stengt siden 20. desember som følge av problemer med returstørmanlegget. Nå har Bane Nor, Jernbanetilsynet og Jernbanedirektoratet levert sine redegjørelser til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

17.01.2023 11:11 Oppdatert 17.01.2023 11:53

Da Norges dyreste samferdselsprosjekt til 36,8 milliarder kroner åpnet, måtte banen stenges etter kort tid. Årsaken var brann og varmgang i returstrømanlegget.

Banen er fremdeles stengt.

Planen er fortsatt å åpne banen 1. februar, men Bane Nor sier arbeidet er tidkrevende og varsler en avgjørelse om gjenåpning 23. januar.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) ba før nyttår om en redegjørelse fra Bane Nor, Jernbanedirektoratet og Jernbanetilsynet.

Statsråden er ikke fornøyd med svarene.

– De inneholder lite ny informasjon og gjør ikke bildet av hendelsesforløp og prosesser i forkant av stengingen klarere. Det er for øvrig bra at Statens jernbanetilsyn har sagt at det vil iverksette tilsyn for å undersøke Bane Nors håndtering av sikkerhet og beredskap i Follobaneprosjektet, sier samferdselsministeren.

Han sier at han nå vil følge dette opp overfor Jernbanedirektoratet og Bane Nor.

– Det er fortsatt ubesvarte spørsmål knyttet til stengingen av Follobanen, sier Nygård.

Jernbanedirektoratet mener at det vil være svært uheldig dersom Bane Nor 23. januar beslutter gjenåpning av Follobanen 1. februar og deretter avdekker feil og mangler som gjør at gjenåpningen likevel ikke kan skje 1. februar. Direktoratet forventer at Bane Nor legger frem en risikovurdering for dette den 23. januar.

Slik så en kabel på Follobanen ut etter en av brannene i desember.

God nok testing

Arbeidshypotesen til Bane Nor er at feilen omfatter kvalitetsavvik på skjøting av kabler. De trekker også frem utførelse- eller designfeil. Bane Nor tror også at kulden påvirker skjøten i større grad enn det de var kjent med på forhånd.

Bane Nor tar også selvkritikk. De skriver at nye løsninger som er ukjente, må testes grundig før de tas i bruk. Nå skal de gjennomgå testregimet for skjøter og kabler.

Bane Nor skriver at kvalitetsavvikene og designfeilene ikke ble avdekket av Bane Nors prosedyrer, oppfølging og testregime. Denne løypen skal de gå opp i en «totalvurdering» når feilrettingen er utført.

Flere feil er rettet, ifølge Bane Nor.

Follobanen skulle startet testkjøring igjen mandag den 16. januar. Det måtte stoppes på grunn av nye branner i et koblingshus. De mener fortsatt de kan åpne 1. februar. Det betyr at den planlagte testfasen blir kortere.

Jernbanedirektoratet mener det vil være «svært uheldig» om Bane Nor åpner og finner nye feil og mangler etter åpning. Derfor forventer de oppdaterte risikovurderinger før de åpner igjen.

Jernbanetilsynet skriver i sitt svar at Bane Nor tester godt nok før anlegg settes i drift. De har ikke identifisert mangler på dette området, skriver de.

Ble advart av Norconsult

I ettertid har det kommet frem en rekke opplysninger som sår tvil om testregimet og dimensjoneringen var god nok. En uavhengig rapport ført i pennen av Norconsult, slo fast at beregningene som var lagt til grunn, ikke var troverdige. De var klar på at det ville bli langt større varmeutvikling i strømkablene enn det som var beregnet.

Testregimet inn mot åpningsdagen skulle holdes på et minimum, ifølge interne e-poster Aftenposten har fått tilgang til. Banen ble også testet med et uegnet måleapparat.