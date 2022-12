Flere tusen passasjerer rammet av togforsinkelser mandag. Follobanen åpner trolig ikke igjen før tidligst fredag.

Flere tusen pendlere har tatt buss for tog mellom Oslo og Ski siden klokken 08.15. Det er kun én uke siden prestisjeprosjektet til 36,8 milliarder kroner åpnet.

Ved 10.30-tiden mandag sto det nærmere 150 personer i busskø på Ski stasjon. Etter hvert kom det flere busser som sørget for å fjerne så å si hele køen. Flere tusen passasjerer er rammet av forsinkelsene.

For én uke siden åpnet Follobanen – etter 13 år og 36 milliarder kroner. Med den nye banen ble reisetiden for tog mellom Oslo S og Ski halvert fra 22 til 11 minutter. Men flere reisende har opplevd at banen ikke har gått slik den skal.

Allerede i forrige uke var det flere forsinkede og innstilte tog mellom Oslo S og Ski.

Mandag var det igjen store forsinkelser på strekningen mellom Oslo S og Ski. Klokken 06.40 oppsto det en jordfeil mellom Oslo S og Blixtunnelen i Gamlebyen. Blixtunnelen er den nye tunnelen på 19,5 kilometer der Follobanen kjører.

Dette resulterte i at enkelte avganger mellom Oslo S og Ski ble innstilt.

Like etter klokken 17 melder Bane Nor på sine nettsider at togtrafikken gjennom tunnelen mellom Oslo S og Ski trolig ikke gjenåpner før tidligst natt til fredag.

Togene kjører om den gamle Østfoldbanen-strekningen. Der er det mandag ettermiddag forsinekser på grunn av signalfeil.

Vil heller ha tog i rute enn ny tunnel

Rett etter klokken 08.15 oppsto det en brann i et koblingshus ved Ski stasjon. Det førte til at all togtrafikk mellom Ski og Oslo S ble satt ut.

Nærmere 150 personer sto i kø og ventet på buss for tog på Ski stasjon da Aftenposten var der ved 10.30-tiden. En av dem var Oliver Shabani. Han bor i Oslo og skal på jobb i Mysen.

– Nå har jeg tatt buss fra Oslo S og har allerede brukt en time mer enn det som er normalt for hele reisen. Herfra skal jeg få buss eller taxi til Mysen. Så det blir ytterligere forsinkelser på meg, sukker Shabani.

Oliver Shabani måtte først ta buss for tog mellom Oslo S og Ski. Deretter måtte han ta ny alternativ transport til Mysen. Da Aftenposten snakket med ham på Ski, var han allerede forsinket i en time.

Nær 30 prosent av rushtidstogene forsinket eller innstilt

Sissel Veøy hadde stått i busskøen i snart 30 minutter. Hun skulle møte noen venninner på Røa klokken 11.30, men innser etter hvert at den avtalen ikke er innen rekkevidde.

– Jeg hadde beregnet god tid fordi jeg regnet med at toget skulle bruke 11 minutter til Oslo S, men nå er jeg så forsinket at jeg dropper hele turen, sier hun oppgitt og går ut av busskøen.

– Istedenfor en ny tunnel burde man heller ha brukt penger på en løsning som gjorde at togene gikk når de skulle. Jeg håper at de høye herrene hadde sittet fast, slik at de fikk vite hvordan det er for oss, sier Veøy.

Etter hvert kommer det flere busser og taxier og sørger for å ta unna så å si hele køen. Dermed kan Ole Winther og Idunn Engelsen trolig rekke flyet sitt til Tromsø.

Også Bane Nors punktlighetsstatistikk viser at flere tog i rushtiden i Oslo har vært forsinket i desember. Hittil i desember har 72 prosent av rushtidstogene i Oslo vært punktlige, mot 82 prosent i november.

Målet for hele 2022 er at 85 prosent av togene skal være punktlige (mindre enn fire minutter forsinket på endestasjon).

Turen hjem til Tromsø blir ekstra lang for Ole Winther og Idunn Engelsen fordi de må ta buss for tog mellom Oslo S og Ski mandag formiddag.

– Det er slitsomt og irriterende når det er slike forsinkelser, men vi har jo ikke noe valg, sier Winther før han går om bord på bussen.

Brann i koblingshus

Gunnar Børseth er pressevakt i Bane Nor. Rett før klokken 14 kunne han fortelle at Østfoldbanen er i gang igjen, men Follobanen må fremdeles holde stengt.

– Flere kabler har brent i brannen som oppsto i et koblingshus. Vi må være 100 prosent sikker på at det ikke skjer igjen. Derfor må vi finne brannårsaken først. Vi jobber nå med det. Det er foreløpig uklart når trafikken i Follobanen kommer i gang igjen, sier Børseth.

Han kan fortelle at jordingsfeilen mellom Oslo S og Blixtunnelen er rettet. Nå er det problemet ved Ski stasjon som gjenstår.

Når det gjelder Østfoldbanen, så vil det være noe redusert kapasitet på strekningen.

Ifølge Vy vil det gå ett tog i timen fra Oslo til Halden og Moss.

– Vi får kjøre alle L23-togene til Ski, men det blir ingen rushtidstog til Halden og Moss, sier kommunikasjonssjef i Vy, Åge- Christoffer Lundeby.