Lærerstreiken: – Det er ungdom som rammes igjen

På skolen til Olav, Trym, Erik og Aksel er 43 av 46 av lærerne tatt ut i streik. – Vi er bekymret for mange elever som nå mister motivasjonen for skole, sier Ann Karin Swang i Landsgruppen for helsesykepleiere.

Trym Bjørkevold-Stangeland, Erik Eriksen, Aksel Heieren, Olav Løvbukten har mandag morgen møtt opp til ballaktivitet på Bekkestua skole. Etter halvannen time er det slutt på skoleaktivitetene.

– Vi fikk noen lekser første uke det var streik, men det var ingen som kunne se på at vi hadde gjort dem. Så da mister man litt motivasjonen, sier Olav Løvbukten.

Han går i 8. klasse på Bekkestua ungdomsskole, der 43 av 46 lærere allerede har vært ute i streik i en uke.