Politiet bekrefter pågripelse av siktet etter drap på Mortensrud i 2021

Oslo-politiet bekrefter at Valon Avdyli (36) er pågrepet i Norge etter halvannet år på flukt i utlandet.

Politiadvokat Børge Enoksen møtte pressen på politihuset i Oslo tirsdag ettermiddag.

14.03.2023 17:23 Oppdatert 14.03.2023 17:39

Valon Avdyli (36) og broen Visar ble i 2021 siktet for drapet på Hamse Hashi Adan (20). Adan ble skutt og drept på Mortensrud i Oslo 7. oktober 2021.

De dro fra Norge to dager etter drapet og har vært internasjonalt etterlyst. De er siktet for både drapet på Adan og for drapsforsøk på mennesker som sto rundt 20-åringen.

Valon Avdyli landet på Gardermoen rett før klokken 17 tirsdag ettermiddag og ble pågrepet av politiet ved ankomst. Det opplyste politiadvokat Børge Enoksen ved Oslo-politiet på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Fengslet i Tyrkia

Bistandsadvokat Catharina Cecilie Gjesti bekreftet tirsdag ettermiddag Valon Avdyli var pågrepet etter nesten halvannet år på rømmen. Den siste tiden skal han ha sittet fengslet i Tyrkia på grunn av ulovlig opphold, ifølge VG.

Dette er Valon Avdyli. Han er født i Kosovo, men kom til Norge som femåring og har vokst opp i Bærum.

Hans fire år eldre bror er foreløpig fortsatt på frifot. Politiet oppfordret ham tirsdag på nytt til å melde seg.

– Det er veldig fint at det er en utvikling i saken, og at vi kanskje kommer videre i straffesaken. De etterlatte er blitt informert om dette i dag. Jeg håper at den andre broren melder seg og blir pågrepet han også, sier hun til NRK.

Avdylis forsvarer, advokat Svein Holden, vil overfor VG ikke kommentere saken.

Overvåkingskameraer knust

Hamse Hashi Adan (20) ble skutt og drept ved Lofsrud skole på Mortensrud i Oslo 7. oktober 2021.

Det var en torsdag kveld, og Adan satt sammen med en gjeng på 15–16 personer utenfor skolen da en maskert mann dukket opp og begynte å skyte. Ungdommene flyktet fra stedet, men 20-åringen ble truffet av flere skudd. Han ble erklært død dagen etterpå.

Politiet satte inn både helikopter og hundepatruljer for å finne gjerningsmannen. To overvåkingskameraer like ved skolen var ute av drift da 20-åringen ble skutt.

Begge var knust etter en skyteepisode ved skolen ett år tidligere.

Politiet på åstedet etter skytingen i oktober 2021.

Terrordømte brødre rømte til Kosovo

Tre uker etter drapet ble brødrene Valon og Visar Avdyli fra Bærum etterlyst av politiet. Den gang var de 35 og 32 år gamle. De skal ha forlatt Norge og fløyet til Pristina i Kosovo to dager etter at Adan ble skutt. Begge ble senere siktet for drap eller medvirkning til drap.

Brødrene er allerede straffedømt. De fikk i 2015 Norgeshistoriens første terrordom for å ha støttet terrorgruppen Den islamsk stat (IS). Saken gikk helt til Høyesterett der dom falt i 2016: