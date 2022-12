Barnevernsutvalg fortviler: Mangler fortsatt oversikt over de sykeste barna

Etter Aftenpostens avsløringer om sårbare barnevernsbarn satte regjeringen ned et utvalg som skal finne ut hva disse barna trenger. Men utvalget fortviler. For det finnes fortsatt ingen oversikt over hvem barna er. Eller om de får nødvendig helsehjelp.

Liv Monika Skjervik (18) endte som en kasteball mellom ulike etater etter at barnevernet overtok omsorgen for den psykisk syke jenta.

Annemarte Moland Journalist

12. des. 2022 10:05 Sist oppdatert 17 minutter siden

– Det mangler grunnleggende informasjon om de barna som bor utenfor hjemmet i regi av barnevernet. Det mangler en systematisk oversikt over hvilke behov barna har, og hvorvidt de får den hjelpen de trenger. Blant annet fra psykisk helsevern, sier fagdirektør i Helsetilsynet og utvalgsleder Erik Stene.

Aftenposten har i lengre tid satt søkelys på noen av de mest utsatte barna i barnevernet.