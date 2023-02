Arne Treholt (80) er død

* Arne Treholt ble født 13. desember 1942.

* Norsk embetsmann og politiker for Arbeiderpartiet.

* Var byråsjef i Utenriksdepartementet da han i 1984 ble pågrepet og anklaget for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak.

* Han ble dømt i 1985 i Eidsivating lagmannsrett til 20 års fengsel for å ha avslørt både militære og politiske hemmeligheter for den sovjetiske etterretningstjenesten KGB i perioden 1974–83 og for irakisk etterretning 1981–83. Han ble benådet 3. juli 1992 av helsemessige grunner etter å ha sonet åtte år og fem måneder av dommen.

* Han forsøkte å få saken gjenopptatt, men dette ble avvist flere ganger.

* Treholt har de siste årene bodd i Moskva, der han har drevet forretningsvirksomhet.

