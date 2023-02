Barn påkjørt i garasjeanlegg – erklært dødt på stedet

BÆRUM (Aftenposten): Et barn som ble påkjørt i et garasjeanlegg i Bærum, døde på stedet. – Fremstår som en tragisk ulykke, sier politiet.

Et barn under 2 år døde fredag etter en påkjørsel med bil i et garasjeanlegg i Bærum.

17.02.2023 10:10 Oppdatert 17.02.2023 14:15

Et barn under 2 år ble fredag formiddag påkjørt i et garasjeanlegg i Bærum, melder politiet. Barnet ble erklært dødt på stedet.

Operasjonsleder Rune Hekkelstrand sier det fremstår som en trafikkulykke inne i et garasjeanlegg tilknyttet boliger.

– Det er et lite barn som er under 2 år, som dessverre er påkjørt og dødt. Barnet og den som forårsaket dette, har en familierelasjon, sier politiets innsatsleder på stedet, Tore Barstad, til Aftenposten.

Et barn mistet livet da det ble påkjørt i et garasjeanlegg fredag formiddag.

Kriseteamet i kommunen tar nå hånd om de involverte og pårørende, opplyser innsatslederen.

– Dette er en svært tragisk ulykke. Vi gjør nå de undersøkelser som skal til for å finne ut hva som faktisk har skjedd, sier Barstad.

– Kan du si noe mer om hva dere vet om det som har skjedd?

– Vi vet ikke så veldig mye. Det er kameraovervåking inne i garasjen der denne hendelsen har skjedd, så vi kommer til å få sett hendelsen etter hvert. Det viktigste nå er at vi får gjennomført de undersøkelsene vi skal, for barnets del og ikke minst for dem som har vært involvert i hendelsen, sier Barstad.